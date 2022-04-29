"Bayramınız kemerli olsun" denetimi yapıldı - Son Dakika
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"Bayramınız kemerli olsun" denetimi yapıldı

29.04.2022 22:47

Ağrı'da ramazan bayramı öncesi trafik denetimi Vali Osman Varol'un denetimlere katılması Varol'un sürücülerle sohbeti ve hediyeler vermesi Varol'un açıklaması AĞRI - Ağrı'da Vali Osman Varol ve İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde yapılan yol...

Ağrı'da ramazan bayramı öncesi trafik denetimi

Vali Osman Varol'un denetimlere katılması

Varol'un sürücülerle sohbeti ve hediyeler vermesi

Varol'un açıklaması AĞRI - Ağrı'da Vali Osman Varol ve İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde yapılan yol kontrol uygulamasına katıldı.

Vali Varol, sürücüler ve yolcularla sohbet edip daha dikkatli seyahat etmelerini istedi.

Kemer takma noktasında vatandaşları uyaran Varol, trafikte tek bir kişinin bile burnunun kanamamasını istediklerini dile getirdi.

Bayramınız kemerli olsun denetimi yapıldı
Bayramınız kemerli olsun denetimi yapıldı
Bayramınız kemerli olsun denetimi yapıldı
Bayramınız kemerli olsun denetimi yapıldı

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Trafik Denetleme, Osman Varol, Nihat Özen, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Bayramınız kemerli olsun' denetimi yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Bayramınız kemerli olsun" denetimi yapıldı - Son Dakika
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