"Bayramınız kemerli olsun" denetimi yapıldı - Son Dakika

Ağrı'da ramazan bayramı öncesi trafik denetimi
Vali Osman Varol'un denetimlere katılması
Varol'un sürücülerle sohbeti ve hediyeler vermesi
Varol'un açıklaması AĞRI - Ağrı'da Vali Osman Varol ve İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde yapılan yol kontrol uygulamasına katıldı.
Vali Varol, sürücüler ve yolcularla sohbet edip daha dikkatli seyahat etmelerini istedi.
Kemer takma noktasında vatandaşları uyaran Varol, trafikte tek bir kişinin bile burnunun kanamamasını istediklerini dile getirdi.
Kaynak: AA
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