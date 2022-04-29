'Bayramınız Kemerli Olsun' denetiminde küçük çocuğun kemer takması takdir topladı - Son Dakika
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'Bayramınız Kemerli Olsun' denetiminde küçük çocuğun kemer takması takdir topladı

29.04.2022 19:43

'Bayramınız Kemerli Olsun' denetiminde küçük çocuğun kemer takması takdir topladı Edirne'de, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi polis ekipleri tarafından 'Bayramınız Kemerli Olsun' sloganı ile denetim yapıldı.

'Bayramınız Kemerli Olsun' denetiminde küçük çocuğun kemer takması takdir topladı

EDİRNE - Edirne'de, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi polis ekipleri tarafından 'Bayramınız Kemerli Olsun' sloganı ile denetim yapıldı. Denetimde araçları tek tek durduran Edirne Valisi Ekrem Canalp, araçta bulunan küçük bir çocuğun kemer takmasının güzel bir örnek teşkil ettiğini söyledi.

Kentin işlek noktalarından olan Eski Cami kavşağında gerçekleştirilen denetimlere Edirne Valisi Ekrem Canalp ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar da katıldı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşların sevdikleri ile huzurlu ve güvenli bir bayram geçirebilmeleri için tedbir alan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, araçları tek tek durdurarak bilgilendirici broşür dağıttı.

"Emniyet kemeri kullanımının önemini" vurgulamak amacıyla başlatılan çalışma çerçevesinde harekete geçen ekipler, sürücüleri emniyet kemeri takmanın kazaların önüne geçmede büyük öneme sahip olduğu konusunda bilgilendirdi.

Bayram süresince trafik tedbirlerinin yerinde denetlenmesi ve yaşanabilecek sıkıntılara anında müdahale edilebilmesi amacıyla tüm ekipler sahada olacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından Trafikte emniyet kemeri kullanımını yaygınlaştırmak ve araç içi emniyet kemerinin önemini arttırmak için 'Bayramınız Kemerli Olsun', 'Trafikte Her Yıl Daha İyiye', 'Kemerim Hep Aklımda', 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz', 'Yol Ver Hayata' ve 'Bir Hareketine Bakar Hayat' gibi çeşitli mottolar oluşturuldu.

Bayram boyunca sloganların yazılı olduğu billboardlar belli bölgelere asılacak, sosyal medya ve basın yayın organlarından faydalanılacak.

'Bayramınız Kemerli Olsun' sloganı ile bayramda kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

"Arka koltuktaki yolcuların da kemer takması son derece önemli"

Yolcuların her zaman için emniyet kemeri takmaya genel olarak riayet ettiğini belirten Edirne Valisi Ekrem Canalp, aracın arka bölümünde yolculuk yapan insanların da ön tarafta yolculuk yapan insanlar gibi emniyet kemeri takmasının son derece önemli olduğunu söyledi.

Kazalarda ön tarafta yolculuk yapan sürücüler ile arka tarafta yolculuk yapanların yaralanma riski arasında pek fark olmadığını aktaran Vali Canalp, denetim sırasında aracın arkasında yolculuk yapan küçük bir çocuğun kemer takmasının örnek bir davranış olduğunu söyledi.

Daha önceki denetim ve uygulamalarda çocuklara dağıtılan kırmızı düdüklü bilgilendirme çalışmasının ne kadar verimli olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını dile getiren Vali Canalp, "Bu sürecin sonunda inşallah göreceğiz ki hem ön tarafta hem arka tarafta yolculuk yapan insanlarımız artık emniyet kemerini bindiği zaman otomatik bir refleks olarak takmaya başlayacaklar. Bu da kazalardaki hem yaralanmaları hem de can kayıplarını minimal düzeye indirmemize fayda sağlayacak" dedi.

'Bayramınız Kemerli Olsun' denetiminde küçük çocuğun kemer takması takdir topladı
'Bayramınız Kemerli Olsun' denetiminde küçük çocuğun kemer takması takdir topladı
'Bayramınız Kemerli Olsun' denetiminde küçük çocuğun kemer takması takdir topladı
'Bayramınız Kemerli Olsun' denetiminde küçük çocuğun kemer takması takdir topladı
'Bayramınız Kemerli Olsun' denetiminde küçük çocuğun kemer takması takdir topladı
'Bayramınız Kemerli Olsun' denetiminde küçük çocuğun kemer takması takdir topladı
'Bayramınız Kemerli Olsun' denetiminde küçük çocuğun kemer takması takdir topladı
'Bayramınız Kemerli Olsun' denetiminde küçük çocuğun kemer takması takdir topladı
'Bayramınız Kemerli Olsun' denetiminde küçük çocuğun kemer takması takdir topladı
'Bayramınız Kemerli Olsun' denetiminde küçük çocuğun kemer takması takdir topladı
'Bayramınız Kemerli Olsun' denetiminde küçük çocuğun kemer takması takdir topladı
'Bayramınız Kemerli Olsun' denetiminde küçük çocuğun kemer takması takdir topladı

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Ordu'da 'Bayramınız Kemerli Olsun' denetimi Ordu'da 'Bayramınız Kemerli Olsun' denetimi Vali Taşbilek'ten 'Bayramınız Kemerli Olsun' denetimi Vali Taşbilek'ten 'Bayramınız Kemerli Olsun' denetimi

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Bayramınız Kemerli Olsun' denetiminde küçük çocuğun kemer takması takdir topladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Bayramınız Kemerli Olsun' denetiminde küçük çocuğun kemer takması takdir topladı - Son Dakika
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