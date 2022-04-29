'Bayramınız Kemerli Olsun' sloganı ile kazalara set - Son Dakika
Üye Girişi

'Bayramınız Kemerli Olsun' sloganı ile kazalara set

29.04.2022 12:24
'Bayramınız Kemerli Olsun' sloganı ile kazalara set

Malatya'da, 'Bayramınız Kemerli Olsun' sloganı ile polis tarafından tüm paydaşlarla denetimlere başlandı.

Malatya'da, 'Bayramınız Kemerli Olsun' sloganı ile polis tarafından tüm paydaşlarla denetimlere başlandı. 'Bayramınız Kemerli Olsun' sloganı ile bayramda kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor

Ramazan Bayramı münasebetiyle vatandaşların sevdikleri ile huzurlu ve güvenli bir bayram geçirebilmeleri için polis tarafından tedbirler alındı. Tedbirlere ilaveten trafikte yaşanacak yoğunluk bağlamında "emniyet kemeri kullanımının önemini" vurgulamak için çalışma başlatıldı. Sürücülere farkındalık oluşturmak amacıyla 'Bayramınız Kemerli Olsun' sloganı ile tüm paydaşlarla denetimlere başlandı. - MALATYA

'Bayramınız Kemerli Olsun' sloganı ile kazalara set
'Bayramınız Kemerli Olsun' sloganı ile kazalara set

YORUMLAR
500
Darıca bayrama hazırlanıyor Darıca bayrama hazırlanıyor Bayram öncesi şeker ve çikolata satışları durgun Bayram öncesi şeker ve çikolata satışları durgun

Ramazan Bayramı, Malatya, Bayram, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Bayramınız Kemerli Olsun' sloganı ile kazalara set - Son Dakika


Son Dakika
12:06 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Suudi Arabistan göndermesi: Koşa koşa katille kucaklaşmaya gitti
12:06 Zelenski'den dikkat çeken açıklama: Rus güçleri beni ve ailemi öldürmeye çok yaklaştı
12:04 Eşi görevden alınmıştı! Hüseyin Kocabıyık Gezi davası hakkında ilk kez konuştu
11:58 Türkiye'nin ilk çeyrek turizm geliri açıklandı: 5 milyar 454 milyon 488 bin dolar oldu
11:53 Liseli genci bıçaklayarak hastanelik etmişlerdi! Serbest kalan iki genç tekrar aynı yere gelerek tehditler savurdu
11:40 Depremzede ile duşakabin tartışması yaşayan Elazığ Belediye Başkanı görüntülerle ilgili CHP'yi ve gazeteciyi suçladı
11:23 Çin'de uygulanan 'sıfır kovid' politikası sertleşti! Vatandaşlar çileden çıktı
11:14 29 Nisan'da altının gram fiyatı 913 lira seviyesinden işlem görüyor
11:13 Sattığı daireye talep çok olunca ev turunu ücretli yaptı: Hafta içi 100, hafta sonu 150 TL
11:11 Yılan hikayesine döndü: Sarı kırmızlılarda seçim iptal!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 12:30:20. #1.12#
SON DAKİKA: 'Bayramınız Kemerli Olsun' sloganı ile kazalara set - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement