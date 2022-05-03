"Bayramınız Kemerli Olsun" trafik denetimi - Son Dakika
Üye Girişi

"Bayramınız Kemerli Olsun" trafik denetimi

03.05.2022 20:10
"Bayramınız Kemerli Olsun" trafik denetimi

Ramazan Bayramı nedeniyle farklı illerden memleketlerine gelen vatandaşların huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir şekilde yolculuk yapması için Erzincan'da jandarma ve polis trafik ekiplerince yol kontrol ve denetimleri kesintisiz olarak devam ediyor.

Ramazan Bayramı nedeniyle farklı illerden memleketlerine gelen vatandaşların huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir şekilde yolculuk yapması için Erzincan'da jandarma ve polis trafik ekiplerince yol kontrol ve denetimleri kesintisiz olarak devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan "Bayramınız Kemerli Olsun" uygulaması dahilinde Erzincan'da da emniyet kemeri kontrolü gerçekleştiriliyor. Trafik ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde, sürücülere trafik işaret ve kurallarına uymaları bilgisi verilerek, emniyet kemerinin önemi hatırlatıldı. Emniyet kemerini takan sürücülere teşekkür eden trafik ekipleri, bilgilendirme faaliyetinin ardından sürücülere broşürler verdi. Merkez ve ilçelerde sürücülerin ve yolcuların huzurlu ve güvenli şekilde seyahat etmeleri amacıyla bazı güzergahlarda dron ile trafik yoğunluğu denetlendi. - ERZİNCAN

YORUMLAR
500
Bulanık'ta trafik denetimi gerçekleştirildi Bulanık'ta trafik denetimi gerçekleştirildi Bulanık'ta 'Bayramınız Kemerli Olsun' uygulaması Bulanık'ta 'Bayramınız Kemerli Olsun' uygulaması

Ramazan Bayramı, Erzincan, Jandarma, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Bayramınız Kemerli Olsun' trafik denetimi - Son Dakika


Son Dakika
20:10 Koronavirüs sebebiyle 10 kişi vefat etti, bin 193 yeni vaka tespit edildi
20:07 Sivas'ta otomobil duvara tosladı: 2 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı var
20:07 Kaza geçiren kadını öldü sanıp tabuta koydular! Tabuttan sesler gelmeye başlayınca gerçek anlaşıldı
20:05 ABD'li eski üst düzey komutandan Putin iddiası: Ukrayna'da başaramazsa infaz edilecek
20:03 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, oy oranını görünce MetroPOLL'un sahibi Özer Sencar'ı suçladı: İYİ Parti'nin parasını benden istedi
20:01 Yönetmen Fatih Akın: Trabzonspor belgeseli çekeceğim
20:01 Seçim yaklaşırken İYİ Parti'de oy patlaması yaşanıyor!
19:04 İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna'ya 300 milyon sterlinlik askeri yardım sözü verdi
18:57 Kürtçe tabela önünde yaptıkları paylaşım tepki çekmişti! O öğretmenlerin savunmaları ortaya çıktı
18:02 Trabzonspor bayrağını indirmek isteyen Rambo Okan gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 20:17:23. #1.12#
SON DAKİKA: "Bayramınız Kemerli Olsun" trafik denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement