Bayramlaşma dönüşü feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Düzce'de bayramlaşmadan dönenleri taşıyan otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çilimli ilçesine bağlı Kırkharman köyü yolunda dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.A.'nın kullandığı plakası alınamayan otomobil, Kırkharman köyünden Düzce şehir merkezinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Ağaçlara çarparak durabilen otomobilde bulunan Mevlüt Akkurt ve sürücü Y.A. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Mevlüt Akkurt, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE