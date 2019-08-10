Bayramlaşma geleneği bozulmadı

Denizlililer, her bayram olduğu gibi gelenekselleşen bayramlaşma programında 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda buluştu.

Denizlililer, her bayram olduğu gibi gelenekselleşen bayramlaşma programında 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda buluştu.



Denizli'de vatandaşlar, Kurban Bayramı için geleneksel bayramlaşma programında bir araya geldi. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda düzenlenen programa, Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Şahin Tin, Nilgün Ök ve Ahmet Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve diğer protokol üyeleri ile vatandaş katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bayramlaşma programında çocukları da unutmayan protokol onlara bayram harçlığı vererek sevindirdi. Programa katılan tüm misafirlere Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.



"Bayram birlik ve beraberlik içinde geçmeli"



Tüm hemşehrilerinin bayramını tebrik eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Kurban Bayramı'nı birlik ve beraberlik içinde, yardımlaşma ve dayanışma duyguları ile geçirmeli, akraba ve büyüklerimizi ziyaret ederek hayır dualarını almayı ihmal etmemeliyiz. Kurban Bayramımız şehrimize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa güzellikler getirsin. Hemşehrilerimizin sevdikleri ile birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmelerini diliyorum" dedi. - DENİZLİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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