Bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
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Bayramlaşma programı düzenlendi

09.07.2022 20:54

Malatya Valiliğince Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Malatya Valiliğince Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Vali Hulusi Şahin, Hürriyet Parkı'nda düzenlenen programda katılımcıların bayramını kutladı.

Şahin, burada yaptığı konuşmada, böylesi güzel günleri sağlıkla, şenlik içerisinde geçirmeyi dileyerek, "Mutluluklar, sevinçler paylaşarak çoğalır. Biz de sevinçlerimizi mutluluklarımızı böyle paylaşarak çoğaltalım. Birliğimizi, beraberliğimizi daim edelim." dedi.

Programa, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, askeri erkan, siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri, gaziler, kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika

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