Bayramlaşmadan dönen aile ölümden döndü: 4 yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bayramlaşmada dönen ailenin içerisinde bulunduğu minibüs kontrolden çıkararak tarladaki su depolarına çarptı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 06:58 Kaynak: İHA
'nın İnegöl
ilçesinde, bayramlaşmada dönen ailenin içerisinde bulunduğu minibüs kontrolden çıkararak tarladaki su depolarına çarptı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, ilçe merkezindeki bayramlaşmadan sonra Ortaköy
mahallesinde bulunan evlerine dönen Özay Sütçü (48) yönetimindeki 16 Y 6663 plakalı minibüs, virajlı yolda kontrolden çıkıp, tarladaki su depolarına çarptı. Kazada sürücü Özay Sütçü ile minibüsteki Sedanur
Yavaş (16), Burcu (24) ve Büşra İpek (24) yaralandı. Kazayı gören mahalleli yaralıların yardımına koştu. 2 yaralı kaza yerine gelen ambulanslarla bir yaralı ise özel otomobil ile İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Özay Sütçü'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA
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