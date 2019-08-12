"Bayramlaşmama" kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
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Bursa'nın Kestel ilçesinde, "bayramlaşmama" meselesinden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Bursa'nın Kestel ilçesinde, "bayramlaşmama" meselesinden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 08:48 Kaynak: AA
İddiaya göre, bir süredir dargın olan Doğan Sarıca (26) ve M.K. (23), Vanimehmet Mahallesi Namık Kemal Caddesi Beşevler Camisi önünde karşılaştı.
İkili arasında "selam vermeme" ve "bayramlaşmama" yüzünden tartışma çıktı. Tartışmaya, M.K'nin kardeşi B.K. (22) de dahil oldu.
Bir süre sonra kavgaya dönüşen olayda, taraflar birbirlerini bıçakla yaraladı.
Yaralılardan Sarıca, kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bıçakla hafif yaralanan M.K. ve B.K. ise 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye sevk edildi.
M.K. ve B.K. kardeşler, hastanedeki tedavilerinin ardından Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
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