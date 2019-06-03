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- Bayramlaşmaya gelen aileden 2 kişi öldü

1 saat önce

- Bayramlaşmaya gelen aileden 2 kişi öldü Kazada ağır yaralanan 2 kişi öldüADIYAMAN - Ramazan Bayramı dolayısıyla Malatya'dan Adıyaman'a gelen ailenin yaşadığı trafik kazasında yaralanan 7 kişiden 2'si tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

- Bayramlaşmaya gelen aileden 2 kişi öldü
Kazada ağır yaralanan 2 kişi öldü
ADIYAMAN - Ramazan Bayramı dolayısıyla Malatya'dan Adıyaman'a gelen ailenin yaşadığı trafik kazasında yaralanan 7 kişiden 2'si tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Malatya'dan Adıyaman'a, yakınları ile bayramlaşmak için gelen Necati Tuncay idaresindeki 44 BT 575 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman- Çelikhan Karayolu Gökçay Köyü yakınlarında akşam saatlerinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanmıştı. Defalarca taklalar atan araçtaki araç sürücüsü Necati Tuncay ile araçta bulunan Feyza, Fatma, Furkan, Meryem, Tuğba ve Reyhan Tuncay yaralanmıştı. Yaralılar olay yerine gelen çok sayıda 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış burada tedavi altına alınmıştı. Yaralılardan araç sürücüsü Necati Tuncay ile araçta bulunan 41 yaşındaki Fatma Tuncay yapılan bütün mudahelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan diğer 5 yaralının ise hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
- Bayramlaşmaya gelen aileden 2 kişi öldü
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:27 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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