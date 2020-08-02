Bayramlaşmaya gelen kız kardeşi abisini evde ölü buldu
Kastamonu'nun Cide ilçesinde yalnız yaşayan 60 yaşındaki şahıs, İstanbul'dan kendisi ile bayramlaşmaya gelen kız kardeşi tarafından evinde ölü bulundu.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde yalnız yaşayan 60 yaşındaki şahıs, İstanbul'dan kendisi ile bayramlaşmaya gelen kız kardeşi tarafından evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre Selahattin Uçak'ın İstanbul'dan gelen kız kardeşi ve yeğenleri bayramlaşmak için Nesuh Mahallesi'ndeki evine geldi. Ağabeyinin uzun süre kapıyı açmaması sonrası şüphelenen kız kardeşi, durumu hemen polis ve 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleriyle birlikte girilen evde Uçak'ın yerde hareketsiz yattığı belirlendi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise Uçak'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kronik rahatsızlıkları olduğu öğrenilen Uçak'ın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlenirken, Selahattin Uçak'ın cenazesi Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı. - KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi: 02.08.2020 10:21
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Bayramlaşmaya gelen kız kardeşi abisini evde ölü buldu - Son Dakika
Son Dakika Tatil sezonunu açan İrem Derici, denize şortla girdi Everton, Tottenham ve Leicester City Zeki Çelik'in peşine düştü Pınar Gültekin'in katili "Mini etek" yalanıyla tahrik indiriminden faydalanmaya çalışıyor Kestiği kurbanlık ineği traktörün arkasında asılı götürdü! Tepkiler sonrası Valilik devreye girdi Sahte plakalı araçla gelip 6 dakikada 50 bin liralık hırsızlık yaptılar! Olay anı kamerada Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında prompterin azizliğine uğradı Çocuklarının gözü önünde eşine kafa attı! O anlar kamerada Üreticinin bir dönümden 40 bin lira kazandığı ejder meyvesine ilgisi artıyor Fotoğraflarla dünyaya gözdağı! Azerbaycan ile Türkiye arasında tatbikat devam ediyor Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'yu yere göğe sığdıramadı: Hissettiklerim tarifsiz Fenerbahçe'nin yeni hocası olması beklenen Erol Bulut, 4 ismin transferini istedi Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! Düğün yaptığı sevgilisinden "Şiddet gördüm" diyerek ayrıldı Lunaparkta "çarpışan otoya çok çarptın" kavgası: 4 yaralı Bursaspor'dan TFF'ye çağrı: Süper Lig 24 takımlı olsun Alacak verecek kavgasında bıçakladığı kişiyi merak eden zanlı, olay yerine gidince yakayı ele verdi