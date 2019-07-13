Son Dakika Haberleri: Bayramlaşmaya gitti, cenazesi geldi
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Bayramlaşmaya gitti, cenazesi geldi

1 saat önce

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Kırsal Koçak Mahallesi'nde yaşayan 49 yaşındaki Necip Bingöl, bayramlaşmak için çıktığı evine bir daha dönemedi.

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Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Kırsal Koçak Mahallesi'nde yaşayan 49 yaşındaki Necip Bingöl, bayramlaşmak için çıktığı evine bir daha dönemedi. 37 gün sonra eve cenazesi gelen talihsiz adam toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre; Ramazan Bayramı'nda Köşk Koçak Mahallesi'nden İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı kırsal Hamaköy'deki akrabasına bayramlaşmaya giden Necip Bingöl, ziyaret esnasında Hamaköy'deki akrabasının evinde merdivenlerden düştü. 112 Acil Servis ambulansı ile tedavi için Ödemiş'e kaldırılan Necip Bingöl yaklaşık 36 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bingöl ikamet ettiği Koçak Mahallesi'nde toprağa verildi. - AYDIN
Koçak Mahallesi, Bingöl, Aydın, Köşk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:58 Kaynak: İHA
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