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Bayramlık

4 dakika önce

Gaziantep'in Araban ilçesinde kadınlar, Ramazan Bayramlarında misafirlere ikram etmek için günler öncesinden saç arası kömbe hazırlıyor.

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Gaziantep'in Araban
ilçesinde kadınlar, Ramazan Bayramlarında misafirlere ikram etmek için günler
öncesinden saç arası kömbe hazırlıyor.
Araban'da un, pekmez, zeytin yağı, süt, yoğurt, yumurta, susam,
ceviz, Antep fıstığı, keten tohumu kullanılarak hazırlanan kömbeler, önce yoğruluyor daha sonra yağlanan tepsilere
döşeniyor. Tepsi içerisine serilerek dilim
dilim kesilen hamurlar, evlerin avlusunda bulunan taş ocaklarda, tepsi üstüne saç konularak pişiriliyor.
Ramazan Bayramının vazgeçilmezi olan geleneksel sac
arası kömbeler, damakta bıraktığı tadıyla misafirlerin de aradığı tatlar
arasında yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:45 Kaynak: AA
Araban, Gaziantep, Güncel
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