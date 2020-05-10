Bayramlık kömbe telaşı başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayramlık kömbe telaşı başladı - Son Dakika

Bayramlık kömbe telaşı başladı

6 saat önce

Hatay'da, Ramazan Bayramı yaklaşırken ikramlık kömbe telaşı başladı.

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Hatay'da, Ramazan Bayramı yaklaşırken ikramlık kömbe telaşı başladı.


Kadınlar, evlerinde hazırladıkları kömbeleri pişirmek için fırınlarda sıra alıyor. Fırınlar aşırı yoğunluktan kimi zaman ihtiyaca cevap veremezken kimi zaman da ekmek yapmayı erteleyip kömbe pişiriyor.


Her ailenin en az 10 kilo kömbe yaptığı Hatay'da kadınlar bu zahmetli işi komşularının ve akrabalarının yardımıyla yürütüyor.


Kadınlar iftardan sonra sahura kadar kömbe yaparken, fırınlar da 24 saat kömbe pişiriyor.


Una, susam, çörek otu, tahin, süt ve yağ karıştırılarak hazırlanan bayram kömbesi, bölgede yaşayanların en gözde bayram tatlıları arasında yer alıyor. - HATAY

Ramazan Bayramı, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 10:37 Kaynak: İHA


Son Dakika

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