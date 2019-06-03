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Bayramlık kömbeler hazırlandı

1 saat önce

Gaziantep'in Araban ilçesinde ev hanımları tarafından Ramazan bayramlarına has hazırlanan geleneksel sac arası kömbeler hazırlandı.

Bayramlık kömbeler hazırlandı, System.String[]
Gaziantep'in Araban ilçesinde ev hanımları tarafından Ramazan bayramlarına has hazırlanan geleneksel sac arası kömbeler hazırlandı.

Araban ilçe merkezi ve kırsalındaki Ramazan Bayramında misafirlere ikram edilmesi için her evde kadınlar tarafından günler öncesinden hazırlıklarına başlanan ve Ramazan Bayramına has hazırlanan geleneksel sac arası kömbeler, kadınların günlerce süren telaşlı ve meşakkatli çalışmaları ile tamamlandı. İftar vaktinden sahur vakitlerine kadar süren çalışmalarla hazırlanan kömbeler, anadan gelen tariflerle her kuşağa yapımı ulaştırılıyor. Yoğrularak hazırlanan sac arası kömbelerin yapımında ise un, pekmez, zeytin yağı, süt, yoğurt, yumurta, susam, ceviz, antepfıstığı, keten tohumu kullanılıyor. Hazırlanan malzemeler karıştırılarak, yoğrulan hamur, tabanı yağlanan tepsilere döşenerek, dilim dilim kesiliyor.

Tepsiler, evlerin avlusunda bulunan taş ocaklara götürülerek, üzeri sac ile kapatılır. Tepsiler, pamuk çalısı yakılan ateşte kıvamında pişirilerek hazır hale getirilir. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:29 Kaynak: İHA
Gaziantep, Araban, Güncel
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