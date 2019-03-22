Son Dakika Haberleri: Bayramoğlu'ndan Müsiad'a Ziyaret

Bayramoğlu'ndan Müsiad'a Ziyaret

1 saat önce

Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD ) 2 . Dönem Genel Başkanı B. Ali Bayramoğlu Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz ve yönetim kurulunu ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Bayramoğlu'ndan Müsiad'a Ziyaret, System.String[]
Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD ) 2 . Dönem Genel Başkanı B. Ali Bayramoğlu Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz ve yönetim kurulunu ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz "Ali Bayramoğlu MÜSİAD'da 9 yıl Genel Başkan Yardımcılığı görevini yapmış 22 Mayıs 1999 Tarihinde yapılan Genel Kurulda MÜSİAD 2. Dönem Genel Başkanı olmuş. 17 Nisan 2004 tarihine kadar Genel Başkanlık görevini yürütmüştür. Halen MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti üyeliği yapmaktadır. Kendilerine MÜSİAD'a verdikleri bu emeklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Bizler şunu hep ifade ederiz MÜSİAD'ın emeklisi olmaz rahmetlisi olur diye. Ali Bayramoğlu da MÜSİAD ailesinin içinde her daim olması ve görev almasıyla bu sözün canlı vakasıdır, bizler de kendilerinin tecrübelerinden istifade etmek isteriz" dedi

MÜSİAD 2 . Dönem Genel Başkanı B. Ali Bayramoğlu "Malatya'nın birinci markası kayısı ikinci markası siyaset adamları. Başkanlar ve cumhurbaşkanlığı çıkarmış bir il. Anadolu ruhunu ve sıcakkanlılığı. Bunlar daha çok önemli, her geldiğimiz zaman bunu görüyoruz. Anadolu yapı kültürü dediğimiz yapı sizlerin bünyesinde barınıyor. Fırat batısı ve Fırat doğusu diye, bu kültür inşallah buranın insanları hiçbir zaman bozmaz" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:43 Kaynak: İHA

Malatya, Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Güncel
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