Üye Girişi
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: 3+3 platformuna ilk destek veren ülkelerden biri de İran oldu - Son Dakika

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: 3+3 platformuna ilk destek veren ülkelerden biri de İran oldu

22.12.2021 22:52

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Azerbaycan ve Türkiye liderlerinin girişimiyle oluşturulan 3+3 platformuna ilk destek veren ülkelerden biri de İran oldu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Azerbaycan ve Türkiye liderlerinin girişimiyle oluşturulan 3+3 platformuna ilk destek veren ülkelerden biri de İran oldu. Yakın gelecekte bu platformun olumlu sonuçlarını göreceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un daveti üzerine Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, temaslarını sürdürüyor. İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ortak basın toplantısına katıldı.

"AZERBAYCAN VE İRAN ARASINDA EKONOMİK VE TİCARET İLİŞKİLER ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP"

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, "2021 yılının ilk 10 ayında karşılıklı ticaret cirosunda yüzde 23,6 artış oldu. İran'da yeni hükümet kurulduktan sonra mevcut olan projelere ilave olarak yeni projeler hakkında neticeler elde ettik ve onların icrasına başlanılıyor. Örnek olarak Aşkabat'ta Cumhurbaşkanlarının yaptığı görüşmede Türkmenistan gazının İran üzerinden Azerbaycan'a nakledilmesi ve 2022 Ocak ayından itibaren bunun icrasına başlanılacak" diye konuştu.

"İRAN TARAFINDAN AZERBAYCAN'IN TARİHİ ZAFERİ DESTEKLENMİŞTİR"

İran ve Azerbaycan arasında ilişkilerin her iki ülkelerin toprak bütünlüğünü, egemenliği ve dokunulmazlığı prensipleri esasında kurulduğunu belirten Bayramov, "Geçmiş Ermenistan-Azerbaycan ihtilafı döneminde ve geçtiğimiz yıl 2. Karabağ Savaşı döneminde İran tarafından en üst seviyede olmakla İran Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı ve başka kurumlar tarafından Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği kapsamında işgale son verilmesi gerektiği çağrısında bulunularak Azerbaycan'ın tarihi zaferi desteklenmiştir ve buna tam siyasi olarak destek verilmiştir" dedi.

3+3 PLATFORMUNU DESTEKLEYEN İLK ÜLKELERDEN BİRİ İRAN OLDU

Bayramov, "Azerbaycan ve Türkiye liderlerinin girişimiyle oluşturulan 3+3 platformuna ilk destek veren ülkelerden biri de Rusya ve İran oldu. Dışişleri Bakan Yardımcılarının ilk toplantısı 10 Aralık'ta Moskova'da yapıldı. Yakın gelecekte bu platformun olumlu sonuçlarını göreceğimizi düşünüyoruz. Bu bölge için çok önemli bir platform" diye konuştu. "Zengezur koridorunun açılması sadece Azerbaycan ve Ermenistan için değil, aynı zamanda bölgedeki diğer ülkeler için de yeni fırsatlar oluşturmaktadır" diyen Bayramov, "İran'ın bu projeye katkıda bulunan ülkelerden biri olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

MAYIN TEMİZLEMEDE İŞ BİRLİĞİ

İran'ın mayın temizlemede olan tecrübesiyle ilgili görüşmelerin yapıldığını belirten Bayramov, "İran'ın mayın temizleme alanındaki deneyimini dikkate alarak ilgili İran ajansı ile ANAMA arasındaki iş birliği fırsatlarını da görüştük. İran bu konuda çok zengin bir deneyime sahip olması ile ilgili bize bilgi verdi. Görüşmeler ve çalışmalar devam ediyor. Biliyorsunuz ki 10 bin kilometrekare neredeyse dünyada en fazla mayınla kirletilmiş arazi olabilir. Burada büyük desteğe ihtiyaç var ve bu da potansiyel işbirliği olabilir" dedi.

"YENİ İRAN HÜKÜMETİNİN ÖNCELİĞİ AZERBAYCAN İLE İLİŞKİLERİ EN ÜST DÜZEYDE GELİŞTİRMEKTİR"

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise Azerbaycan ve İran arasında çeşitli fikirlerin ele alındığını ve ilişkilerin hızla gelişmeye devam edeceğini belirterek, "Azerbaycan'ı topraklarının kurtuluşundan dolayı tebrik ediyorum. Yeni İran hükümetinin önceliği Azerbaycan ile ilişkileri en üst düzeyde geliştirmektir" dedi. İran devlet ve özel şirketleri, işgalden kurtarılan Karabağ'ın restorasyonu ile ilgili projelere katılmaya ilgi duyduklarını ifade eden Abdullahiyan, İran şirketlerinin tekliflerini değerlendirildiğini bu projelerden birinin ileriki haftalarda hayata geçirilmesinin planlandığını vurguladı. Abdullahiyan, İran'da kurulan yeni hükümetin İran, Azerbaycan, Türkiye ve Rusya arasında dörtlü ilişkileri geliştirmek istediğini dile getirerek ayrıca 3+3 formatında toplantılar düzenlendiğini kaydetti. Bölge dışından müdahaleye gerek olmadığını vurgulayan Abdullahiyan, "Bölge dışındaki ülkelerden kaderimizi çizmelerini ve sorunlarımızı çözmelerini istememize gerek yok. Bizim bölgemizde yeri olamaz. Bölge ülkeleri sorunu çözmek için yeterli iradeye sahiptir" ifadelerini kullandı.

(Kamil Nadirli/İHA)

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: 3+3 platformuna ilk destek veren ülkelerden biri de İran oldu
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: 3+3 platformuna ilk destek veren ülkelerden biri de İran oldu
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: 3+3 platformuna ilk destek veren ülkelerden biri de İran oldu
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: 3+3 platformuna ilk destek veren ülkelerden biri de İran oldu
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: 3+3 platformuna ilk destek veren ülkelerden biri de İran oldu

Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan, Türkiye, İran, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: 3+3 platformuna ilk destek veren ülkelerden biri de İran oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500
Son Dakika: Yoğun kar yağışı sebebiyle 10 ilimizde eğitime ara verildi Son Dakika: Yoğun kar yağışı sebebiyle 10 ilimizde eğitime ara verildi         
23:20
Yeğenine cinsel istismarla suçlanan sanığa beraat Yeğenine cinsel istismarla suçlanan sanığa beraat         
17:18
Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir         
16:09
4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı 4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı         
15:26
Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı         
13:56
Son Dakika! Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır Son Dakika! Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır         
12:40
Türk bilim insanları geliştirdi, yeri sır gibi saklanıyor! Türkiye'yi savaşlarda öne geçirecek Türk bilim insanları geliştirdi, yeri sır gibi saklanıyor! Türkiye'yi savaşlarda öne geçirecek         
12:00
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduat için ilk rakam Son Dakika: Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduat için ilk rakam         
11:28
Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş         
11:01
Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi         
10:30
Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu         
10:30
Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz         
10:29
Son Dakika: Merkez Bankası, 1 Aralık'taki müdahalede 844 milyon dolar satış işlemi gerçekleştirdi Son Dakika: Merkez Bankası, 1 Aralık'taki müdahalede 844 milyon dolar satış işlemi gerçekleştirdi         
10:27
Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu         
10:14
Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu         
09:27
Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum         
08:40
"Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi "Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi         
07:54

Son Dakika Haberleri
23:20 Son Dakika: Yoğun kar yağışı sebebiyle 10 ilimizde eğitime ara verildi
23:06 Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz geri adım attı
23:03 Rıdvan Dilmen'den TRT'de olay el hareketi!
22:35 Öğrencisini yumruklayıp boğazını sıkan öğretmen serbest bırakıldı
22:20 Fenerbahçe taraftarı isyan etti! Ali Koç döneminde böyle tepki görülmedi
22:19 Kız arkadaşıyla tartışıp öldürdü! Aynı silahla intihar etti
22:13 Matematik öğretmeni, öğrencisini yumruklayıp boğazını sıktı!
22:03 Sarı-lacivertliler, 9 kişi Karagümrük'e diş geçiremedi
21:47 Putin'in kızı ortadan kayboldu iddiası! Kızdırdığı babasının parmağı mı var?
21:10 Mesut Özil Karagümrük maçında bir ilki yaşadı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 23:29:23. #1.11#
SON DAKİKA: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: 3+3 platformuna ilk destek veren ülkelerden biri de İran oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement