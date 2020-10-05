Bayramov ve Lavrov Dağlık Karabağ'daki gelişmeleri görüştü - Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Dağlık Karabağ'daki gelişmeleri görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lavrov ve Bayramov telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dağlık Karabağ bölgesindeki durumun ele alındığı görüşmede, Lavrov, temas hattında devam eden çatışmalar ve ölen sivil sayısının artmasıyla ilgili endişelerini dile getirdi.

Ateşkesin acilen sağlanması gerektiği vurgulanan görüşmede, Rusya'nın, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'nun diğer eş başkanlarıyla birlikte, Dağlık Karabağ meselesi çözümünün temel ilkeleri çerçevesinde müzakere sürecinin yeniden başlatılmasını teşvik etmeye devam edeceği vurgulandı.

Lavrov, görüşmede AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının katılımıyla Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının görüşmesini Moskova'da gerçekleştirmeye hazır olduklarını teyit etti.

"Ermenistan, uluslararası hukuku ihlal ediyor"

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada ise Bayramov'un Ermenistan'ın Azerbaycan'a ait sivil yerleşim birimlerini hedef aldığını vurguladığı belirtildi.

Siviller arasında can kayıplarının yaşandığına işaret edilen açıklamada, "Bayramov, Ermenistan'ın bu tür eylemlerle uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal ettiğini ve bundan sorumlu olduğunu vurguladı." ifadelerine yer verildi.

Putin ve Paşinyan telefonda görüştü

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Dağlık Karabağ'daki gelişmelerin ele alındığı ifade edilen açıklamada, "Dağlık Karabağ'da geniş çaplı bir hal kazanan ve her iki tarafta da sivil halk da dahil olmak üzere ciddi kayıplara yol açan, artan silahlı çatışmaya yönelik istişarelere devam edildi." denildi.

Açıklamada, Putin'in çatışmaların acilen durdurulması gerektiğini yinelediği aktarıldı.