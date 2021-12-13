Üye Girişi
'Bayrampaşa 11' dizisinde sürpriz oyuncu - Son Dakika

'Bayrampaşa 11' dizisinde sürpriz oyuncu

13.12.2021 10:36

- 'Bayrampaşa 11' dizisinde sürpriz oyuncu Ünlü Oyuncu Wilma Elles Bayrampaşa'da çekimleri devam eden dizide rol aldı Ünlü oyuncu Wilma Elles, Bayrampaşa'da mahalle kültürü, dostluk ve arkadaşlığı konu alan "Bayrampaşa 11" dizisine konuk oyuncu olarak katıldı.

- 'Bayrampaşa 11' dizisinde sürpriz oyuncu

Ünlü Oyuncu Wilma Elles Bayrampaşa'da çekimleri devam eden dizide rol aldı

İSTANBUL - Ünlü oyuncu Wilma Elles, Bayrampaşa'da mahalle kültürü, dostluk ve arkadaşlığı konu alan "Bayrampaşa 11" dizisine konuk oyuncu olarak katıldı. Çekimler sırasında keyifli anlar yaşayan ünlü oyuncu böyle bir dizide rol almaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Bayrampaşa 11 dizisi gerçekten çok iddialı bir dizi çok farklı ve çok eğlenceli. Ben de zaten komediyi seviyorum" dedi.

Türkiye'de yayınlanan birçok dizide rol alan ünlü oyuncu Wilma Elles'in bu seferki durağı Bayrampaşa oldu. Ünlü oyuncu Wilma Elles, ismini içerisinde 11 mahalle bulunan ve tamamen geçmiş yılları anlatan 'Bayrampaşa 11' dizisinde eğlenceli bir karakteri canlandıracak.

Renkli sahnelerin yaşandığı dizinin oyuncu kadrosunda Wilma Elles, Nur Ertürk, Selahattin Taşdöğen, Haluk Çalışır, Ertuğrul Akkök, Belma Mamati, Burçak Hacıoğlu, Yaşar Şengül, Tuğba Uygur, Seray Durak, Fatih Serbest, Gökhan Arıkboğa, Mine Çağla Çoban, Ertaç Yıldız, Cengiz Bektaş, Derya Yapanel, Ayşegül Çakır ve birçok ünlü isim yer alıyor. Her bölümünde farklı oyuncuların yer aldığı dizinin bu bölümünde ise konuk oyuncu Wilma Elles oldu.

Çekimlerinin devam ettiği dizi setine konuk olan Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Balekoğlu, "Bayrampaşa'da bulunan 11 mahalle özelinde çevre ilçelere göre kendi içerisinde komşuluk ilişlerinin çok olduğu Rumeli, Göçmen ve Karadenizli ailelerin yoğunlukta yaşadığı bir bölge. Burada mahalle ilişkileri çok güzel. Eskiden insanların birbirini tanıdığı, komşuluk ilişkilerinin üst safhada olduğu bir ilçe. Bunu kaybetmemeye çalışıyoruz. Sağolsun İlyas kardeşimiz de bu yönde 'Bayrampaşa 11' adıyla Bayrampaşa'mız için güzel bir dizi çekiyor. Bugünde çekimde onları ziyaret edip başarılar diledik. Bayrampaşa'mız için hayırlı olsun" dedi.

Ünlü oyuncu dizinin kadrosunda yer aldı

Bayrampaşa'da çekilen 'Bayrampaşa 11' dizisinde rol alan ve perişan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Wilma Elles, " Bayrampaşa 11 dizisi gerçekten çok iddialı bir dizi çok farklı ve çok eğlenceli. Bende zaten komediyi seviyorum. Burada da çok keyifli bir perişan karakterini oynuyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum, hiç bir şey bilmiyorum. Çok değişik ve hıçkırıkla dolu bir karakter" şeklinde konuştu.

Dizinin başrolünde oynayan ve Nalan karakterini canlandıracak olan Burçak Hacıoğlu ise, "Çok güzel bir dizi sizleri bekliyor. Unutulmuş mahalle kültürünü, dostlukların kıymetini anlatan doksanların tadında bir dizimiz geliyor. Bizler heyecanla çekimlerine devam ediyoruz" dedi.

'Kaybettiğimiz değerler bu dizide hayat bulacak'

Dizide esnaf karakterini canlandıracak olan ünlü oyuncu Selahattin Taşdöğen, "Bayrampaşa 11 tamamen bir mahalle dizisi. Bizim kaybettiğimiz değerlerin bu dizide hayat bulması güzel bir şey. Birbirinden değerli oyuncu arkadaşlarım ve ben sizlerin karşısında olacağım. Çok daha değişik sürprizleri de ilerleyen bölümlerde göreceksiniz. Sakin bir mahalle dizisinde hepinizi ekran karşısına bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

'Seyirci bizim heyecanımıza ortak olacak'

Dizinin yönetmeni İlyas Çağlayan, "Bayrampaşa 11 dizisi 1,5 yılın bir emeği. Wilma Elles hanıma ve diğer oyuncu bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Seyirci dizimizi izlediği zaman bizim heyecanımıza ortak olacak. Her bir oyuncumuz, oyuncu dostumuz yüreğinden hissederek rolünün gereğini yaptılar. Ben uygulayıcı yapımcımız Kadir Balık'a, 2. Yönetmenimiz Ercüment Çavluer'e Kamerada Murat Okumuş'a ve üzerimizde emeği olan herkese çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'Bayrampaşa 11' dizisinde sürpriz oyuncu
'Bayrampaşa 11' dizisinde sürpriz oyuncu
'Bayrampaşa 11' dizisinde sürpriz oyuncu
'Bayrampaşa 11' dizisinde sürpriz oyuncu
'Bayrampaşa 11' dizisinde sürpriz oyuncu
'Bayrampaşa 11' dizisinde sürpriz oyuncu
'Bayrampaşa 11' dizisinde sürpriz oyuncu
'Bayrampaşa 11' dizisinde sürpriz oyuncu
'Bayrampaşa 11' dizisinde sürpriz oyuncu
'Bayrampaşa 11' dizisinde sürpriz oyuncu
'Bayrampaşa 11' dizisinde sürpriz oyuncu

Selahattin Taşdöğen, Wilma Elles, Bayrampaşa, Türkiye, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Bayrampaşa 11' dizisinde sürpriz oyuncu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

58 yaşındaki Biricik Suden, direk dansı yaptığı fotoğraflpaylaştı 11:28 58 yaşındaki Biricik Suden, direk dansı yaptığı fotoğraflpaylaştı
Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı 11:21 Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı Einstein, 10:45 Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti! Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi 10:10 Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi Milyonların gözü asgari ücret zammında! 09:26 Milyonların gözü asgari ücret zammında! Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu 08:18 Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu Yumruğunu kaldırdığı fotoğrafla gündem olan AK Partili Alpay Özalan: İstedikleri kadar linç etsinler, geri dönmem 08:10 Yumruğunu kaldırdığı fotoğrafla gündem olan AK Partili Alpay Özalan: İstedikleri kadar linç etsinler, geri dönmem Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz 19:07 Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz

Son Dakika Haberleri
11:28 58 yaşındaki Biricik Suden, direk dansı yaptığı fotoğraflpaylaştı
11:23 Çocuğuna çamaşır suyu şırınga eden annenin akıl sağlığı yerinde çıktı
11:21 Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı
11:17 Kayıp olarak aranıyordu! Okul müdürünün cansız bedeni, görev yaptığı okulun merdivenlerinde bilekleri kesilmiş olarak bulundu
11:15 Korkunç kazadan mucize kurtuluş! Herkes hem sevindi hem hayrete düştü
11:09 Herkes asgari ücrete odaklanmışken bir müjde de emeklilere geliyor!
11:08 Diyarbakır'da etkili olan sis göz gözü gördürmüyor! Uçak seferleri iptal edildi
11:07 PSV'nin yıldızı Eran Zahavi yine kabusu yaşadı! Hırsızlar hayatı resmen zehir ettiler
10:57 Yargı, Pazar akşamına damga vurdu! İşte son bölümde yaşananlar
10:46 "Eski sevgilim bile bu kadar hızlı değer kaybetmemişti!" Sosyal medyadan dolar tepkileri
Ölümü günlerce konuşulmuştu! Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözleri ortaya çıktı Ölümü günlerce konuşulmuştu! Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözleri ortaya çıktı         
11:35
Çocuğuna çamaşır suyu şırınga eden annenin akıl sağlığı yerinde çıktı Çocuğuna çamaşır suyu şırınga eden annenin akıl sağlığı yerinde çıktı         
11:24
2001 model Tofaş'ı "Türkiye'de nadir araçlardan" ifadesiyle 145 bin liradan satışa çıkardı 2001 model Tofaş'ı "Türkiye'de nadir araçlardan" ifadesiyle 145 bin liradan satışa çıkardı         
11:03
Kuzenlerin küfür tartışması kanlı bitti! Kuzenlerin küfür tartışması kanlı bitti!         
10:41
Son dakika: Dolar ve altından yeni rekor! Kur 14 lirayı, gram ise 800 lirayı aştı Son dakika: Dolar ve altından yeni rekor! Kur 14 lirayı, gram ise 800 lirayı aştı         
09:40
MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu         
08:56
HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar         
08:12
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar         
08:05
Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi         
17:55
Oğlunun kaza yaptığını gören baba isyan etti: Geberseydi keşke Oğlunun kaza yaptığını gören baba isyan etti: Geberseydi keşke         
17:22
TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor! TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor!         
17:17
Yeni duyanlar çok şaşırdı! Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi ünlü dizilerin senaristi çıktı Yeni duyanlar çok şaşırdı! Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi ünlü dizilerin senaristi çıktı         
15:33
Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı         
14:52
Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni         
14:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2021 11:43:47. #1.11#
SON DAKİKA: 'Bayrampaşa 11' dizisinde sürpriz oyuncu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement