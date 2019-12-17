Bayrampaşa Belediye Başkanı Aydıner'den, Ermeni Patriği seçilen Maşalyan'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayrampaşa Belediye Başkanı Aydıner'den, Ermeni Patriği seçilen Maşalyan'a ziyaret - Son Dakika

Bayrampaşa Belediye Başkanı Aydıner'den, Ermeni Patriği seçilen Maşalyan'a ziyaret

6 saat önce

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, 85. İstanbul Ermeni Patriği seçilen Episkopos Sahak Maşalyan'ı ziyaret etti.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Aydıner'den, Ermeni Patriği seçilen Maşalyan'a ziyaret, System.String[]

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, 85. İstanbul Ermeni Patriği seçilen Episkopos Sahak Maşalyan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Maşalyan ziyarette, Bayrampaşa'da doğduğunu, çocukluğunun geçtiği ilçeyi hüzün ve özlemle anımsadığını belirtti.

Maşalyan, Aydıner'in ziyaretinden son derece mutlu olduğunu da dile getirdi.

Belediye Başkanı Aydıner de Bayrampaşa tarihini anlatan ve özel olarak hazırlanan kitabı Maşalyan'a hediye ederek, şunları kaydetti:

"Umarım yeni görevini layıkıyla yerine getirir. Bugüne kadar devletimizin iki toplumun barışı ve kardeşliği ile ilgili gösterdiği duyarlılığı kendisinin de göstereceğinden hiç şüphem yok. Bu önemli görevinde kendisine başarılar diliyorum."

Atila Aydıner, Bayrampaşa, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:32 Kaynak: AA
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