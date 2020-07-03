BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANI AYDINER: ELEKTRİK KONTAĞINDA ŞASE YAPARAK ÇIKTIĞI İFADESİ TARAFIMA... - Son Dakika

BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANI AYDINER: ELEKTRİK KONTAĞINDA ŞASE YAPARAK ÇIKTIĞI İFADESİ TARAFIMA...
Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Doğan GÜNDOĞDU/İSTANBUL, DHABayrampaşa Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde meydana gelen yangın nedeniyle açıklamalarda bulundu.
Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Doğan GÜNDOĞDU/İSTANBUL, DHA
Bayrampaşa Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde meydana gelen yangın nedeniyle açıklamalarda bulundu. Can kaybı ya da yaralanmasını olmadığını belirten Aydıner, "İtfaiyenin raporunu bekleyeceğiz ancak elektrik kontağında şase yaparak çıktığı ifadesi tarafıma iletildi" dedi.Bayrampaşa'da bulunan Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner, "İtfaiyenin raporunu bekleyeceğiz ancak elektrik kontağında şase yaparak çıktığı ifadesi tarafıma iletildi. Dolayısıyla o kıvılcımla birlikte kompozitlerin aralarında da petrol türevleri vardır. İtfaiye raporunda tam olarak ortaya çıkacak. Herhalde kıvılcım kompozitlerin arasındaki maddeye temas etti. Tek tesellimiz kimse yoktu. Yukarılarda kimse yoktu. Aşağıdakileri de hemen tahliye ettik. Havaların bu kadar sıcak olması her şeyi tetikliyor. Bir kıvılcım da bunu tetikleyerek bu hale getirdi. Yaralımız da yok" dedi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 15:15 Kaynak: DHA
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