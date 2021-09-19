Bayrampaşa Belediye Başkanı'ndan Ziyaret 08-04-2021 - Son Dakika
Üye Girişi

Bayrampaşa Belediye Başkanı'ndan Ziyaret 08-04-2021

19.09.2021 10:59

İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla AYDINER ve beraberindeki İnşaat Mühendisi Mehmet Fatih AYDINER, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e ziyarette bulundular.

İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla AYDINER ve beraberindeki İnşaat Mühendisi Mehmet Fatih AYDINER, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e ziyarette bulundular.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Atilla AYDINER, Üniversitemizin varlığının Tekirdağ ili ve bölge için büyük bir değer olduğunu belirterek Rektör ŞAHİN'e çalışmalarında başarılar diledi. Mehmet Fatih AYDINER ise Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin bölgeye katkılarını ve akademik çalışmalarını takip ve takdir ettiklerini belirtti.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN de nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ederek, hemşerilerimizin teveccühünün kendileri için motive edici güç olduğunu söyledi.

Günün anısına Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla AYDINER, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e Bayrampaşa tarihi ile ilgili hazırlanan "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Belge ve Fotoğraflarla Bayrampaşa" adlı kitabı takdim etti. Rektör ŞAHİN ise Üniversitemizin prestij kitabı "Namık Kemal: Hayatı - Düşünceleri- Eserleri" adlı kitabı Başkan Atilla AYDINER'e takdimde bulundu.

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

Bayrampaşa, Rektör, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Bayrampaşa Belediye Başkanı'ndan Ziyaret 08-04-2021 - Son Dakika


Son Dakika
11:50 Son Dakika: Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 terörist etkisiz hale getirildi
11:46 Son Dakika: Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 terörist etkisiz hale getirildi
11:12 Askerlik süresi uzatılacak mı? İddialara MSB'den yanıt
10:58 Yapay Zeka Ünlü Çiftin Arasını Açtı
10:53 Olay iddia! Şarkıcı Pınar Soykan, yapay zeka yüzünden eşi ile tartışıp evi terk etti
10:13 İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'nin Bikinili Fotoğrafı Şaşkınlık Yarattı
10:08 İkiz bebek bekleyen Yasemin Şefkatli, mavi bikinisiyle sere serpe poz verdi
10:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında YAŞ Toplantısı Yapılacak
10:00 Yüksek Askeri Şura toplanıyor! İşte Genelkurmay Başkanlığı için adı geçen 3 isim
09:59 İslam Tarihçisi Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı Hayatını Kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2023 12:06:50. #1.11#
SON DAKİKA: Bayrampaşa Belediye Başkanı'ndan Ziyaret 08-04-2021 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement