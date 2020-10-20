Bayrampaşa Belediye Meclisi, bütçeyi onayladı - Son Dakika

Bayrampaşa Belediye Meclisi, bütçeyi onayladı

20.10.2020 14:24
Bayrampaşa Belediye Meclisi, bütçeyi onayladı, System.String[]

2021 yılı mali bütçesini görüşmek üzere toplanan Bayrampaşa Belediye Meclisi, bütçeyi onayladı.

2021 yılı mali bütçesini görüşmek üzere toplanan Bayrampaşa Belediye Meclisi, bütçeyi onayladı.

Bayrampaşa Belediye Meclisi, 2021 mali yılı bütçesini görüşmek ve karara bağlamak için, pandemi kurallarına uygun olarak belediye kültür salonunda, Meclis 1. Başkan Vekili Ali Hacınoğmanoğlu başkanlığında toplandı. Toplantıya Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti Grubu, MHP'li Meclis Üyesi Tarık Buğra Özgecan, bağımsız Meclis Üyesi Murat Aytekin, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile basın mensupları katıldı. Yapılan görüşmelerin ardından 280 milyon TL olarak belirlenen 2021 yılı mali bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi.

"Virüsün yayılmasını durdurabiliriz"

Mecliste, 2021 yılı mali bütçe inceleme raporunun maddeler halinde okunmasının ardından söz alan Başkan Atila Aydıner, "Salgın nedeniyle oldukça hassas bir dönemden geçiyoruz. Salgınla mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Bizler belediye olarak ilçemizdeki gerekli önlemleri almayı sürdürüyoruz. Ancak salgınla mücadele 7'den 70'e herkesçe benimsenmeli ve uygulanmalı. Kendimizi ve sevdiklerimizi virüsten korumak için kurallara uymalı, maskemizi takmalı, ellerimizi sık sık yıkamalı ve sosyal mesafemizi korumalıyız. Alacağımız basit önlemlerle Virüsün Yayılmasını Durdurabiliriz" Dedi.

"Gayemiz gönüllerde var olabilmek"

Mutlu kent Bayrampaşa'nın mutluluğu için büyük bir mücadele verdiklerini belirten Başkan Aydıner, "Bayrampaşa'mızın marka değerini daha da yükseltebilmek için değerli meclis üyesi arkadaşlarımız ile birlikte uyum içinde çalışıyoruz. Halkımızın yararına olacak yepyeni projeleri planlamanın ve bunları hayata geçirmenin gayreti içindeyiz. Bizim tek bir gayemiz var, o da gönüllerde var olabilmek ve gök kubbede hoş bir seda bırakabilmek. Projelerimizin hayata geçirilmesine katkı sunan başkan yardımcılarımıza, tüm meclis üyelerimize, müdürlerimize, personelime, muhtarlarımıza, müteşebbislere ve sivil toplum örgütleri ile basın mensuplarımıza huzurlarınızda şükranlarımı sunuyor, ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu vesileyle meclisimizde kabul edilen 2021 yılı bütçemizin Bayrampaşa'mız, İstanbul'umuz ve halkımız için hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

"30 yıldır sivilleri katlediyor"

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına da değinen Başkan Aydıner, "Ermenistan, 30 yıldır saldırıyor, 30 yıldır sivilleri katlediyor. Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın yüzde 20'si Ermenistan işgali altında. Ermenistan'ın saldırılarını en güçlü biçimde kınıyor, uluslararası kamuoyunu bu saldırıları durdurmaya davet ediyorum. Dünden bugüne Ermenistan'ın saldırılarında yaşamını yitiren Azeri kardeşlerimize Allah'tan rahmet, Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Bayrampaşa Belediye Meclisi, bütçeyi onayladı
Bayrampaşa Belediye Meclisi, bütçeyi onayladı
Bayrampaşa Belediye Meclisi, bütçeyi onayladı
Bayrampaşa Belediye Meclisi, bütçeyi onayladı

Azerbaycan, Ermenistan, Bayrampaşa, MHP, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayrampaşa Belediye Meclisi, bütçeyi onayladı - Son Dakika

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