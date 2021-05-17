Bayrampaşa Belediye Meclisi'nden İsrail'e kınama - Son Dakika

Bayrampaşa Belediye Meclisi'nden İsrail'e kınama

17.05.2021 16:06
Bayrampaşa Belediye Meclisi'nden İsrail'e kınama, System.String[]

AK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin Bayrampaşa Belediye Meclisi grupları, bildiri yayımlayarak İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınadı.

AK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin Bayrampaşa Belediye Meclisi grupları, bildiri yayımlayarak İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınadı. İsrail'in büyük bir insanlık suçu işlediği ve silahsız halkı hedef alan saldırıların asla kabul edilemez olduğu belirtilen bildirilerde, tüm dünya masum Filistin halkının yanında durmaya davet edildi.

AK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin Bayrampaşa Belediye Meclisi gruplarınca İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına karşın bir bildiri yayınlandı.

Yayımlanan bildiride "Bayrampaşa Belediye Meclisi olarak, İsrail'in mütecaviz eylemlerinin ve mazlum Filistin Halkı'na yaptığı zulmün her zaman karşısında durduğumuzu; Filistin davasının ve kardeş Filistin Halkı'nın özgürlük, adalet ve bağımsızlık mücadelesinin sonuna kadar yanında olduğumuzu en kuvvetli şekilde beyan ediyoruz. Kudüs ve Gazze'de son bir haftadır devam eden İsrail saldırganlığı BM kararlarına aykırı şekilde sürdürülen işgalin ve hukuk tanımazlığın geldiği son aşamayı ibretle gözler önüne sermektedir. Filistin topraklarında işlenen bu suçlardan dolayı İsrail'in hesap vermesi, suçların sorumlularının tespit edilerek yargılanması ve cezalandırılması için uluslararası toplumun birlikte hareket etme zamanı gelmiştir. Bu çerçevede, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) ivedilikle harekete geçmesini talep ediyor, bu maksatla insana ve yaşam hakkına saygı duyan herkesi sorumluluk üstlenmeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Bayrampaşa Belediye Meclisi'nden İsrail'e kınama

Bayrampaşa, İYİ Parti, İsrail, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayrampaşa Belediye Meclisi'nden İsrail'e kınama - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kademeli normalleşmenin ardından bankaların mesai saatleri tekrar değişti Kademeli normalleşmenin ardından bankaların mesai saatleri tekrar değişti 16 yaşındaki genç, otlara tutunarak hayatta kaldı! Mucize kurtuluş 16 yaşındaki genç, otlara tutunarak hayatta kaldı! Mucize kurtuluş Muharrem İnce'nin yeni partisinin A takımı belli oldu Muharrem İnce'nin yeni partisinin A takımı belli oldu Beşiktaş, Salih Uçan'la her konuda anlaşmaya vardı Beşiktaş, Salih Uçan'la her konuda anlaşmaya vardı Eşini boğazından bıçaklayıp, kızını da yaraladı! Gözü dönmüş cani koca 16 yıl ceza aldı Eşini boğazından bıçaklayıp, kızını da yaraladı! Gözü dönmüş cani koca 16 yıl ceza aldı Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı Son Dakika! ABD Dışişleri Bakanı: İsrail'in vurduğu medya binasında Hamas'ın faaliyet gösterdiğine yönelik herhangi bir kanıt görmedik Son Dakika! ABD Dışişleri Bakanı: İsrail'in vurduğu medya binasında Hamas'ın faaliyet gösterdiğine yönelik herhangi bir kanıt görmedik Tecavüz iftirasıyla diş hekimi linç edilmişti! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı Tecavüz iftirasıyla diş hekimi linç edilmişti! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
16:57 İntihar etmek için çatıya çıkan adama, telefonla konuşurken polis müdahale etti
16:55 Kademeli normalleşmenin ardından bankaların mesai saatleri tekrar değişti
16:35 Gazze'nin Google haritalarındaki uydu görüntülerinin bulanıklığı araştırmacıları rahatsız etti
16:32 Muharrem İnce'nin yeni partisinin A takımı belli oldu
16:27 Kızını boğarak öldürmüştü! Cani anne, polise teslim oldu
16:19 Beşiktaş, Salih Uçan'la her konuda anlaşmaya vardı
16:07 Kritik toplantı başladı! 1 Haziran sonra atılacak normalleşme adımları belirleniyor
16:06 Memleket Partisi'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi
16:04 Sergen Yalçın, Ghezzal'in geldiği günü anlattı: Beni sormuş, 'Google'a bak anlarsın' demişler
15:38 Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı
İntihar etmek için çatıya çıkan adama, telefonla konuşurken polis müdahale etti İntihar etmek için çatıya çıkan adama, telefonla konuşurken polis müdahale etti         
16:58
Damadıyla beraber evini basan dünürünü göğsünden bıçakladı Damadıyla beraber evini basan dünürünü göğsünden bıçakladı         
16:52
Gazze'nin Google haritalarındaki uydu görüntülerinin bulanıklığı araştırmacıları rahatsız etti Gazze'nin Google haritalarındaki uydu görüntülerinin bulanıklığı araştırmacıları rahatsız etti         
16:36
Kızını boğarak öldürmüştü! Cani anne, polise teslim oldu Kızını boğarak öldürmüştü! Cani anne, polise teslim oldu         
16:28
Kritik toplantı başladı! 1 Haziran sonra atılacak normalleşme adımları belirleniyor Kritik toplantı başladı! 1 Haziran sonra atılacak normalleşme adımları belirleniyor         
16:07
Sergen Yalçın, Ghezzal'in geldiği günü anlattı: Beni sormuş, 'Google'a bak anlarsın' demişler Sergen Yalçın, Ghezzal'in geldiği günü anlattı: Beni sormuş, 'Google'a bak anlarsın' demişler         
16:04
Tam kapanma sürecinin ardından normalleşmeye geçildi! İşte yeni dönemde marketlerin mesai saatleri Tam kapanma sürecinin ardından normalleşmeye geçildi! İşte yeni dönemde marketlerin mesai saatleri         
15:25
Pitonu andıran engerek yılanı, sürüye fazla yaklaşınca çoban köpekleri affetmedi Pitonu andıran engerek yılanı, sürüye fazla yaklaşınca çoban köpekleri affetmedi         
15:06
Cenazeye katılmak istedi, ölümden döndü! Cenazeye katılmak istedi, ölümden döndü!         
14:46
Şeyma Subaşı aşka geldi! Mısırlı milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğrafını paylaştı Şeyma Subaşı aşka geldi! Mısırlı milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğrafını paylaştı         
13:59
Süleyman Soylu, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu Süleyman Soylu, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu         
13:57
Tarlasını sürmek isteyen çiftçi, kafatası buldu Tarlasını sürmek isteyen çiftçi, kafatası buldu         
11:37
Sibel Can-Emir Sarıgül aşkına Buket Aydın'dan olay gönderme Sibel Can-Emir Sarıgül aşkına Buket Aydın'dan olay gönderme         
11:06
Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş         
10:50
Mesai saati dışında iş yerinde alkol alınca, tazminatsız kovuldu Mesai saati dışında iş yerinde alkol alınca, tazminatsız kovuldu         
10:26
Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı         
09:17
"Duvardan düştüm" diyen gencin yalanını hastane polisinin dikkati ortaya çıkardı         
21:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2021 17:01:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bayrampaşa Belediye Meclisi'nden İsrail'e kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement