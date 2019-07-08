Bayrampaşa Belediyesi Bilim Merkezi YTÜ'nün yaz okulunda
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Uygulamaları ve projeleriyle öne çıkan Bayrampaşa Belediyesi Bilim Merkezi, başarılı öğrencileriyle, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin (YTÜ) düzenlediği yaz okuluna katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:59 Kaynak: İHA
Uygulamaları ve projeleriyle öne çıkan Bayrampaşa
Belediyesi Bilim Merkezi, başarılı öğrencileriyle, Yıldız Teknik Üniversitesi
'nin (YTÜ) düzenlediği yaz okuluna katıldı. Mühendislik, temel bilimler ve bilgisayar teknolojileri üzerine eğitimlerin verildiği yaz okulunun sonunda ise öğrencilere sertifika takdim edildi.
Bayrampaşa Belediyesi Bilim Merkezi, başarılı öğrencileriyle, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) tarafından 25 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen yaz okuluna katıldı. Yaz okulu boyunca YTÜ kampüsünde öğrencilere mühendislik, temel bilimler ve bilgisayar teknolojileri üzerine eğitimler verildi. YTÜ'ye ait yerli araçların tanıtımında da bulunan Bilim Merkezi öğrencileri, sanat ve spor faaliyetleri ile zenginleştirilen etkinliğin sonunda katılım sertifikalarını alarak yaz okulunu başarıyla tamamladılar. - İSTANBUL
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