Bayrampaşa Belediyesi 'Çocuk Korosu' kuruldu - Son Dakika

Bayrampaşa Belediyesi, küçük çocukların sanata aktif olarak katılmalarını sağlamak amacıyla 'Çocuk Korosu' kurdu. 7-13 yaş arasındaki çocuklardan oluşan koroya ilgi her geçen gün artıyor.



Bayrampaşa Belediyesi, küçük çocukların sanata aktif olarak katılmalarını sağlamak amacıyla şimdi de 'Çocuk Korosu' projesini hayata geçirdi. 7-13 yaş arasındaki çocuklardan oluşan koronun eğitmenliğini usta sanatçı Ateş Karaduman yapıyor. Çocuklara pazar günleri 12.00-13.00 saatleri arası Bayrampaşa Belediyesi Gençlik Merkezi'nde (BAYGEM) müzik eğitimi veriliyor. Koroya katılmak isteyen çocukların velileri, koronun koordinatörlüğünü yürüten Hülya Sertkaya ile iletişime geçerek kayıt yaptırabilecekler. - İSTANBUL