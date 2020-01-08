Bayrampaşa Belediyesi 'Çocuk Korosu' kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayrampaşa Belediyesi 'Çocuk Korosu' kuruldu - Son Dakika

Bayrampaşa Belediyesi 'Çocuk Korosu' kuruldu

6 saat önce

Bayrampaşa Belediyesi, küçük çocukların sanata aktif olarak katılmalarını sağlamak amacıyla 'Çocuk Korosu' kurdu.

Bayrampaşa Belediyesi 'Çocuk Korosu' kuruldu, System.String[]

Bayrampaşa Belediyesi, küçük çocukların sanata aktif olarak katılmalarını sağlamak amacıyla 'Çocuk Korosu' kurdu. 7-13 yaş arasındaki çocuklardan oluşan koroya ilgi her geçen gün artıyor.


Bayrampaşa Belediyesi, küçük çocukların sanata aktif olarak katılmalarını sağlamak amacıyla şimdi de 'Çocuk Korosu' projesini hayata geçirdi. 7-13 yaş arasındaki çocuklardan oluşan koronun eğitmenliğini usta sanatçı Ateş Karaduman yapıyor. Çocuklara pazar günleri 12.00-13.00 saatleri arası Bayrampaşa Belediyesi Gençlik Merkezi'nde (BAYGEM) müzik eğitimi veriliyor. Koroya katılmak isteyen çocukların velileri, koronun koordinatörlüğünü yürüten Hülya Sertkaya ile iletişime geçerek kayıt yaptırabilecekler. - İSTANBUL

Bayrampaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Oturdukları evin camından dereye düşen genç kadın yaşamını yitirdi
Arabasına kar topu atan çocuklara 5 el ateş etti İran'da düşen Ukrayna uçağında ölenlerin 26'sı çocuk Pendik'te 5. kattan dereye düşen kadın öldü

Son Dakika Haberleri
20:40 Beyin tümörüyle mücadele eden 2 yaşındaki Nisa için radyoterapi talebi - Son Dakika
20:38 Trump: iran'ın saldırılarında abd zayiat vermemiştir - Son Dakika
20:36 Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü - Son Dakika
20:35 Sivasspor'un Antalya kampı devam ediyor - Son Dakika
20:33 Bakan Selçuk, Berfin Özek'in yüzüne asit döken sanığa verilen cezaya tepki gösterdi - Son Dakika
18:30 Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü - Son Dakika
16:55 Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 20:44:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bayrampaşa Belediyesi 'Çocuk Korosu' kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]