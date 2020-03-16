Bayrampaşa Belediyesi 'korona' önlemlerini arttırdı - Son Dakika

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Bayrampaşa Belediyesi 'korona' önlemlerini arttırdı
6 saat önce
Korona virüs önlemlerini arttıran Bayrampaşa Belediyesi, okul ve camilerin ardından belediye hizmet binasını, vatandaşlara hizmet veren belediye araçlarını ve şehir içi minibüsleri de virüse karşı dezenfekte etti.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:29 Kaynak: İHA
Korona virüs önlemlerini arttıran Bayrampaşa Belediyesi, okul ve camilerin ardından belediye hizmet binasını, vatandaşlara hizmet veren belediye araçlarını ve şehir içi minibüsleri de virüse karşı dezenfekte etti.
Bayrampaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, okul ve camilerin ardından belediye hizmet binasını, vatandaşlara hizmet veren belediye araçlarını ve şehir içi minibüsleri de Korona virüse (Kovid-19) karşı Hidrojen Peroksit maddesi ile dezenfekte etti. Ayrıca belediye hizmet binasındaki katlara personelin ve vatandaşların kullanımı için el dezenfektan kutuları yerleştirildi. Öte yandan, Bayrampaşa'daki Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve taksi durakları da Korona virüse karşı dezenfekte programına dahil edildi. - İSTANBUL
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