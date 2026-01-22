Bayrampaşa Belediyesi'nde Yolsuzluk Soruşturması - Son Dakika
Bayrampaşa Belediyesi'nde Yolsuzluk Soruşturması

22.01.2026 17:22
Bayrampaşa Belediyesi'nde yolsuzluk iddialarıyla 13 şüpheli gözaltına alındı, 4'ü adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da, Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Bayrampaşa Belediyesindeki bazı kamu görevlileri ile şüphelilere yönelik "zimmet", "irtikap", "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlattığı soruşturma kapsamında düzenlediği operasyonda gözaltına alınan, görevinden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun kardeşi Ayhan Mutlu, Zabıta Müdürü Dilber Sarıtaş, Safa Balta, Deniz Topçuoğlu, Mehmet Ali Şahin, Ahmet Tufan, Yusuf Gürkan Kanek, Mehmet Yeğen, Halil İbrahim Yeğen, Yavuz Yeğen, Süleyman Demir ve İmdat Kaygın olmak üzere toplam 12 şüpheliden 4'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Firari olarak aranan bir şüphelinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınanların sayısı 13'e yükselirken, 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Dün, soruşturma kapsamında yeni alınan müşteki, tanık ve etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri, teşhis işlemleri ve dijital delillerin incelenmesi sonucu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, düzenlenen operasyonda 12 zanlı gözaltına alınmıştı.

Firari şüpheliye yönelik çalışmaların ise devam ettiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

Bayrampaşa Belediyesi'nde Yolsuzluk Soruşturması
