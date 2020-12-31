Bayrampaşa Belediyesi'nden 250 ton kömür yardımı - Son Dakika

Bayrampaşa Belediyesi'nden 250 ton kömür yardımı
31.12.2020 16:52
Bayrampaşa Belediyesi, ihtiyaç sahiplerinin soğuk kış günlerinde evlerini ve gönüllerini ısıtmak amacıyla onlara toplam 250 ton çevre dostu kömür yardımında bulundu.
Bayrampaşa Belediyesi, ihtiyaç sahiplerinin soğuk kış günlerinde evlerini ve gönüllerini ısıtmak amacıyla onlara toplam 250 ton çevre dostu kömür yardımında bulundu.
Bayrampaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ilçedeki ihtiyaç sahibi 600 aileye toplam 250 ton çevre dostu kömür yardımında bulundu. İhtiyaç sahiplerinin soğuk kış günlerinde evlerini ve gönüllerini ısıtmak amacıyla yapılan yardımlar, belediye ekiplerince evlere kadar teslim edildi. Yardımların her yıl düzenli olarak yapıldığı öğrenildi. - İSTANBUL
Son Dakika Son Dakika! Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin: Bana 'Davadan vazgeç' diyen kişi CHP'li Süleyman Girgin'dir Cesur bikinisiyle havuzda poz veren Kylie Jenner, 9 milyondan fazla beğeni aldı Emre Belözoğlu'ndan dedikodulara sert tepki: Vakti geldiğinde konuşmaktan geri durmayız Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı Mesut Özil, sadece 275 tane üretilecek yeni aracına 3 milyon euro ödeyecek Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı 2021'in trafik cezaları belli oldu: En düşük 113, en yüksek 35 bin 699 lira Parkta genç kızı tekme tokat dövdü, arkadaşları gülerek izledi! Dehşet anları kamerada