Son Dakika Haberleri: Bayrampaşa Belediyesi'nin kitap toplama kampanyasına büyük ilgi
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Bayrampaşa Belediyesi'nin kitap toplama kampanyasına büyük ilgi

49 dakika önce

Bayrampaşa Belediyesinin "Okuduğunuz kitapları bize getirin, okumayanlara ulaştıralım" sloganıyla başlattığı kitap toplama kampanyası kapsamında şu ana kadar yaklaşık 3 bin kitap toplandı.

Bayrampaşa Belediyesi'nin kitap toplama kampanyasına büyük ilgi, System.String[]

Bayrampaşa Belediyesinin "Okuduğunuz kitapları bize getirin, okumayanlara ulaştıralım" sloganıyla başlattığı kitap toplama kampanyası kapsamında şu ana kadar yaklaşık 3 bin kitap toplandı.


Bayrampaşa Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün geçtiğimiz yıl kasım aydında başlattığı kitap toplama kampanyası büyük ilgi gördü. "Okuduğunuz kitapları bize getirin, okumayanlara ulaştıralım" sloganı ile devam eden kampanyada şu ana kadar yaklaşık 3 bin kitap toplandı. Toplanan kitaplar belediye bünyesindeki Nazmiye Kaya Kütüphanesinde, talepte bulunan, öğrencilere ve vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor. Kenara atılıp okunmayan veya tozlu raflarda bekleyen okunmuş kitapları yeniden okuyucularla buluşturmak amacıyla başlatılan kampanya ile kültür dünyasına katkı sağlamak ve kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak hedefleniyor. - İSTANBUL

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Bayrampaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:14 Kaynak: İHA
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