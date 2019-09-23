Son Dakika Haberleri: Bayrampaşa Belediyesi'nin kitap toplama kampanyasına büyük ilgi
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Bayrampaşa Belediyesi'nin kitap toplama kampanyasına büyük ilgi

15 dakika önce

Bayrampaşa Belediyesi'nin "Okuduğunuz kitapları bize getirin, okumayanlara ulaştıralım" sloganı ile geçtiğimiz yıl kasım ayında başlattığı kitap toplama kampanyası büyük ilgi gördü.

Bayrampaşa Belediyesi'nin kitap toplama kampanyasına büyük ilgi, System.String[]

Kampanya kapsamında şu ana kadar yaklaşık 3 bin kitap toplandı. Toplanan kitaplar belediye bünyesindeki Nazmiye Kaya Kütüphanesi'nde, talepte bulunan, öğrencilere ve vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Bayrampaşa Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün geçtiğimiz yıl kasım aydında başlattığı kitap toplama kampanyası büyük ilgi gördü."Okuduğunuz kitapları bize getirin, okumayanlara ulaştıralım" sloganı ile devam eden kampanyada şu ana kadar yaklaşık 3 bin kitap toplandı. Toplanan kitaplar belediye bünyesindeki Nazmiye Kaya Kütüphanesi'nde, talepte bulunan, öğrencilere ve vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Kenara atılıp okunmayan veya tozlu raflarda bekleyen okunmuş kitapları yeniden okuyucularla buluşturmak amacıyla başlatılan kampanya ile kültür dünyasına mütevazı bir katkı sağlamak ve kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak hedefleniyor.

Kampanyaya katılarak kitap bağışında bulunmak isteyen vatandaşların 0(212) 467 19 00- 1516 numaralı telefondan Bayrampaşa Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile iletişime geçmeleri gerekiyor.

Bayrampaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:07 Kaynak: Bültenler
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