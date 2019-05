Bayrampaşa Belediyesi on binlerce komşuyu iftarda buluşturdu

Ramazan ayı boyunca on binlerce komşuyu iftar sofralarında bir araya getiren Bayrampaşa Belediyesi, son iftar programını Yıldırım Mahallesi'nde düzenledi. Binlerce komşunun aynı duygularla aynı sofraları paylaştığı programa Başkan Atila Aydıner de katılarak vatandaşların iftar sevincine ortak oldu.Bayrampaşa Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ilçedeki 11 mahallede düzenlediği toplam 11 iftar programında on binlerce komşuyu aynı sofrada buluşturdu. Bu yılki 'komşuluk iftarları' son olarak Yıldırım Mahallesi Kınalı Ada Sokak'ta düzenlenerek tamamlandı. Ramazan ayında mahalle sakinlerinin tanışmasını, birlik ve beraberlik duygularının pekişmesini sağlayan Bayrampaşa Belediyesinin iftar programları büyük ilgi gördü. On binlerce komşu aynı duygularla aynı sofraları paylaştı. Çocukların da unutulmadığı programlarda onlar için de birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenlendi. Yıldırım Mahallesi'ndeki programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya , Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ile AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı da katılarak çocukların ve vatandaşların iftar sevincine ortak oldu."Ramazan'ın bereketini komşularımızla paylaştık"Komşularla birlikte iftar yapmaktan büyük mutluluk ve onur duyduğunu belirten Başkan Aydıner, "İftar programlarımız sayesinde Bayrampaşa'mızın kıymetli sakinleriyle bir araya geldik. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'i sokak iftarlarımız ile hep birlikte doyasıya yaşadık. İftar ve gönül sofralarımızda değerli komşularımızla ekmeğimizi, suyumuzu ve en önemlisi de dostluğumuzu paylaştık. İftar sofralarımıza teşrif ederek bizleri onurlandıran ve Ramazan ayının bereketini paylaşan hemşehrilerimin her birine gönülden teşekkür ediyorum. Bu vesileyle başta Bayrampaşalılar olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı 'nı tebrik ediyorum" dedi. - İSTANBUL