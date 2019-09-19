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Bayrampaşa Belediyesinden ücretsiz kişisel bakım hizmeti

42 dakika önce

Bayrampaşa Belediyesi Engelliler Merkezi, "Kişisel Bakım Günleri" uygulaması kapsamında merkeze kayıtlı engelli bireylere ücretsiz olarak kuaför ve kişisel bakım hizmeti veriliyor.

Bayrampaşa Belediyesinden ücretsiz kişisel bakım hizmeti, System.String[]

Bayrampaşa Belediyesi Engelliler Merkezi, "Kişisel Bakım Günleri" uygulaması kapsamında merkeze kayıtlı engelli bireylere ücretsiz olarak kuaför ve kişisel bakım hizmeti veriliyor.


Bayrampaşa Belediyesi Engelliler Merkezi, ilçedeki engelli vatandaşlara yönelik her çarşamba 'Kişisel Bakım Günü' düzenliyor. Merkeze kayıtlı engelli bireylere kuaför Hakkı Akif Güler ve ekibi tarafından ücretsiz olarak kuaför ve kişisel bakım hizmeti veriliyor. Engelliler Merkezi'nde engelli bireylerin saç kesimini, tırnak bakımını, sakal tıraşını yapan ve fön çeken Güler, "Yaptığım işi gönüllü olarak yapıyorum ve bundan da son derece keyif alıyorum. Belediyemizle işbirliği içinde gerçekleştirdiğimiz bu uygulamanın tüm meslektaşlarıma örnek olmasını diliyorum. Engelli kardeşlerimizin gözlerindeki mutluluğu gördükçe tüm yorgunluğum gidiyor. Ekibimle birlikte engelli kardeşlerimize bu hizmeti vermeye devam edeceğiz" dedi.


Uygulamadan oldukça memnun olan engelli vatandaşlar ve aileleri de Bayrampaşa Belediyesine teşekkür ederek duygularını dile getirdiler. Şu ana kadar yaklaşık bin engelli bireyin faydalandığı uygulamanın kapsamı genişletilerek devam ettirilmesi planlanıyor. - İSTANBUL

Bayrampaşa, Kuaför, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:42 Kaynak: İHA
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