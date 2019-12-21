Bayrampaşa Belediyesinin düzenlediği festivalde vatandaşlara 6 ton hamsi ikram edildi - Son Dakika

Bayrampaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Hamsi ve Kültür Festivali'nde pişirilen 6 ton hamsi, 20 bin kişiye ikram edildi.

Muratpaşa Mahallesi'ndeki etkinlik alanında düzenlenen festivale çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, festivali geleneksel olarak düzenlediklerini hatırlattı. Etkinliğe çok sayıda kişinin katılım göstermesinden mutluluk duyduğunu ifade eden Aydıner "Hava soğuyunca hamsi lezzetlendi. Bu nedenle burada horonlar eşliğinde sanatçılarımızla birlikte vatandaşlarımıza hamsi ikram ediyoruz." dedi.

Festivalde, görevliler tarafından pişirilen 6 ton hamsi, 20 bin vatandaşa ikram edildi.