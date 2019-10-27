Son Dakika Haberleri: Bayrampaşa Çankırı Maruf Spor Kulübü'nün lokal binası açıldı
Son Dakika Genel Bayrampaşa Çankırı Maruf Spor Kulübü'nün lokal binası açıldı

Bayrampaşa Çankırı Maruf Spor Kulübü'nün lokal binası açıldı

1 saat önce

Bayrampaşa Çankırı Maruf Spor Kulübü'nün lokal binası açıldıİSTANBUL - Bayrampaşa Çankırı Maruf Spor Kulübü'nün lokal binası düzenlenen tören ile açıldı.

Bayrampaşa Çankırı Maruf Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü'nün lokal binası açıldı

İSTANBUL - Bayrampaşa Çankırı Maruf Spor Kulübü'nün lokal binası düzenlenen tören ile açıldı.

Bayrampaşa Belediyesi, Çankırı Maruf Spor Kulübü'nün lokal binası düzenlenen tören ile açıldı. Açılışta konuşan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Amatör spor kulüplerinin her birine kulüp lokali yapıyorum. Daha sonra bu amatör spor kulüplerindeki yavrularımız U9, U11, U13, U15, U17,U19, U21 gibi gruplarda tüm çocukların kötü alışkanlıklardan internet kafelerden kurtulabilmeleri için lokaller içerisinde onlara futbolun erdemini, inanç felsefesini, kolektif futbol nasıl olur sahada nasıl oynanır bununla ilgili dersler veriyoruz. Özel hocalarla çocuklarımızı yıldız haline getirtecek çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

"Alt yapı bizim için çok önemli"

Bayrampaşa'dan çok önemli isimlerin futbol ve basketbolda yer aldığını belirten Aydıner, Futbol ve basketbol deyince Bayrampaşa akla geliyor. Arda Turan Bayrampaşa'nın çocuğu toprak sahalarda yetişti. Recep Uysal, Okan Buruk, Bayrampaşa'dan yetişerek birer yıldız haline geldi. Semih Erdem, Hidayet Türkoğlu ve buralardan NBA'de oynayacak sporcular yetiştiriyoruz. Amatör spor kulüplerin tamamından biz şimdi başarı istiyoruz. Alt yapıya önem vermelerini istiyoruz. Çünkü alt yapı bizim için çok önemli " dedi.

Yapılan konuşmaların ardından açılış kurdelesini Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şener, Çankırı Maruf Spor Kulübü Başkanı Berat Atlas ve beraberindeki heyet tarafından kesildi. Açılışın ardından davetlilere etli pilav ve tatlı ikram edildi.

Bayrampaşa Çankırı Maruf Spor Kulübü'nün lokal binası açıldı

Bayrampaşa, Çankırı, Futbol, Genel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 05:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sumudica sert konuştu: Bu takım benimle küme düşerse antrenörlüğü bırakacağım
Şenol Güneş'in, asansör sırası beklerken kendisine tepki gösterenlere verdiği cevap güldürdü! Behzat Ç.'nin Ercüment'i Nejat İşler'in son hali görenleri şaşkına çevirdi İstanbul'da, evlere dadanan genç kız çetesi kameraya yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2019 18:33:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayrampaşa Çankırı Maruf Spor Kulübü'nün lokal binası açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]