Bayrampaşa Çevik Kuvvet ekipleri 21.00'da İstiklal Marşı okudu - Son Dakika

Bayrampaşa Çevik Kuvvet ekipleri 21.00'da İstiklal Marşı okudu

Ekiplerin sosyal mesafeye uygun sıraya geçtiği İstiklal Marşı drone ile görüntülendi

İSTANBUL - Türkiye'de saatler 21.00'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM 100. Yıl kutlamaları kapsamında balkonlara ve camlara çıkarken, görevi başında olan Çevik Kuvvet ekipleri de sosyal mesafeye uygun sıraya geçerek İstiklal Marşını okudu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs nedeniyle iptal edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM 100. Yıl kutlamaları için saat 21.00'da vatandaşları balkon ve camlara İstiklal marşı okumaya davet etmişti. Türkiye'de saatler 21.00'ı gösterdiğinde vatandaşlar ellerine bayrakları alarak balkon ve camlara çıkarken, görevi başında olan çevik kuvvet ekipleri ise sosyal mesafeye uygun şekilde hizaya geçerek saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşını okudu. Çevik kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerini İstiklal Marşını hep bir ağızdan okuduğu o anlar ise drone ile havadan görüntülendi.