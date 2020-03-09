BAYRAMPAŞA D-100'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel BAYRAMPAŞA D-100'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

BAYRAMPAŞA D-100'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

7 saat önce

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ Bayrampaşa, D-100 Karayolu'nda otomobil alev alev yandı.

BAYRAMPAŞA D-100'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI, System.String[]

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ Bayrampaşa, D-100 Karayolu'nda otomobil alev alev yandı. Yangın nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Bayrampaşa D-100 Karayolu Maltepe mevkii  Edirne istikametinde saat 10.00 sıralarında seyir halindeki otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle duman çıkmaya başladı. Otomobilden dumanların yükseldiğini gören sürücü Samet A. otomobilini durdurarak aşağıya indi. Sürücü, otomobilin motor kısmını kontrol ettiği sırada otomobilden bir anda alevler yükseldi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile tazyikli su ile müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle D-100 Edirne istikametinde yoğun trafik oluştu. Yanan otomobilin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Görüntü Dökümü

(CEP TELEFONU)

-Alev alev yanan otomobil

(AKTÜEL)

-Yanan otomobilden dumanların yükselmesi

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Trafikten görüntü

-Genel ve Detaylar


Bayrampaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:54 Kaynak: DHA
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