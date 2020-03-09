Bayrampaşa D-100'de otomobil alev alev yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayrampaşa D-100'de otomobil alev alev yandı - Son Dakika

Bayrampaşa D-100'de otomobil alev alev yandı

7 saat önce

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ Bayrampaşa, D-100 Karayolu'nda otomobil alev alev yandı.

Bayrampaşa D-100'de otomobil alev alev yandı, System.String[]

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ Bayrampaşa, D-100 Karayolu'nda otomobil alev alev yandı. Yangın nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Bayrampaşa D-100 Karayolu Maltepe mevkii  Edirne istikametinde saat 10.00 sıralarında seyir halindeki otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle duman çıkmaya başladı. Otomobilden dumanların yükseldiğini gören sürücü Samet A. otomobilini durdurarak aşağıya indi. Sürücü, otomobilin motor kısmını kontrol ettiği sırada otomobilden bir anda alevler yükseldi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile tazyikli su ile müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle D-100 Edirne istikametinde yoğun trafik oluştu. Yanan otomobilin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken otomobil kullanılamaz hale geldi.


D-100 Karayolu, Bayrampaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:01 Kaynak: DHA
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