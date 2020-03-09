BAYRAMPAŞA D-100'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel BAYRAMPAŞA D-100'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

BAYRAMPAŞA D-100'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

6 saat önce

Bayrampaşa, D-100 Karayolu'nda otomobil alev alev yandı.

Bayrampaşa, D-100 Karayolu'nda otomobil alev alev yandı. Yangın nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Bayrampaşa D-100 Karayolu Maltepe mevkii Edirne istikametinde saat 10.00 sıralarında seyir halindeki otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle duman çıkmaya başladı. Otomobilden dumanların yükseldiğini gören sürücü Samet A. otomobilini durdurarak aşağıya indi. Sürücü, otomobilin motor kısmını kontrol ettiği sırada otomobilden bir anda alevler yükseldi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile tazyikli su ile müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle D-100 Edirne istikametinde yoğun trafik oluştu. Yanan otomobilin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken otomobil kullanılamaz hale geldi.

BAYRAMPAŞA D-100'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

D-100 Karayolu, Bayrampaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 12:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karabük'te yoldan çıkan araç, çalılıklar sayesinde dereye düşmekten kurtuldu
Kontrolden çıkan otomobil zeytin bahçesine uçtu: 2 ölü Kavga etmek için balkondan aşağı atladı! Olay anı kamerada Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Ali Babacan'ın yeni partisinin kurucular kurulunda yer aldı

Son Dakika Haberleri
18:27 Daday'da kadınlara meme kanseri taraması yapıldı
18:26 TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması Van Bölge Sergisi açıldı
18:26 Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve İran arasında "giriş izni" gerginliği
18:26 Kazada yaralanan genç kadın 463 gün sonra hayatını kaybetti
18:25 Tribün lideri cinayetinde 4 tutuklama

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 18:29:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BAYRAMPAŞA D-100'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]