Bayrampaşa'da 11 mahallesindeki 11 parka Wi-Fi cihazları monte edildi - Son Dakika

Bu kapsamda ilçenin 11 mahallesindeki 11 parka Wi-Fi cihazları monte edildi. Uygulamanın kısa sürede hayata geçirilmesi hedefleniyor.
Akıllı kentlerin öncüsü Bayrampaşa Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu parklarda ücretsiz kablosuz internet (Wi-Fi) hizmeti vermeye hazırlanıyor. Bu kapsamda ilçenin 11 mahallesindeki 11 parka Wi-Fi cihazları monte edildi. Uygulamanın kısa sürede hayata geçirilmesi hedefleniyor.
Ücretsiz internet erişimi, 5651 Sayılı İnternet Yasası'na uygun olarak kullanıma sunulacak.Vatandaşlar Bayrampaşa Belediyesi ağını seçtikten sonra telefonlarına gelen SMS şifresi ile ücretsiz Wi-Fi hizmetinden kolaylıkla yararlanabilecekler.
Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti Verilecek Parklar
Altıntepsi Mahallesi Yahya Kemal Parkı
Cevatpaşa Mahallesi Nasrettin Hoca Parkı
İsmetpaşa Mahallesi Sabri Akpınar Parkı
Kartaltepe Mahallesi Şehit Onur Ayaydın Parkı
Kocatepe Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Parkı
Muratpaşa Mahallesi Ahmet Sarıoğlu Parkı
Orta Mahalle Dr. Sümer Çavdar Parkı
Terazidere Mahallesi Şehit Er Yıldırım Özbir Parkı
Vatan Mahallesi Şehit Metin Yüksel Parkı
Yenidoğan Mahallesi Sadık Hoca Parkı (Merkez Parkı)
Yıldırım Mahallesi Sevgi Parkı
Kaynak: Bültenler
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