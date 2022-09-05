Bayrampaşa'da aynı noktada meydana gelen 2 kaza kamerada: 4 yaralı - Son Dakika
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Bayrampaşa'da aynı noktada meydana gelen 2 kaza kamerada: 4 yaralı

05.09.2022 14:02
Bayrampaşa'da aynı noktada meydana gelen 2 kaza kamerada: 4 yaralı

Bayrampaşa'da 12 saat arayla aynı noktada meydana gelen iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Bayrampaşa'da 12 saat arayla aynı noktada meydana gelen iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazalardan birinde taksinin çarptığı motosikletin üzerindeki 2 kişi ileriye savruldu.

Aynı noktada olan iki kaza geçtiğimiz cuma günü Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Ata Caddesi ile Kamil Caddesi kesişiminde yaşandı. Edinilen bilgiye göre öğlen saatlerinde bir taksi seyir halindeyken önüne çıkan bir motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerindeki iki kişi takla atarak yaralandı. Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ederek hastaneye kaldırdı.

Aynı yerde gece saatlerinde de kaza oldu

Gece saatlerinde aynı noktada bir kaza daha oldu. Bir başka otomobil seyir halindeyken önüne çıkan motosiklete çarptı. Motosiklette bulunan iki kişi takla atarak yere düştü. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

"Aynı yerde, aynı şekilde oluyor kazalar"

İlk kazanın olduğunu gören esnaf Dilek Bilgin, "İki cadde üzeri olduğu için insanlar dikkat etmiyor, motorlar çok dikkatsiz. Benim gördüğüm anda çocuklar havada uçuyordu. Birini öldü sandık, çok durumu ağırdı, şu an yaşıyormuş. Çocuğun yakız zamanda nikahı olacakmış. Durumu kötüydü çok kan kaybetti. Aynı gece 1'de tekrar bir kaza oldu burada. Aynı yerde, aynı şekilde oluyor kazalar. Burada sürekli kazalar oluyor. Buraya bir önlem alınması gerekiyor" dedi.

"Bir çözümün getirilmesini istiyoruz"

Yaşanan kazalardan dolayı şikayetçi olan cadde esnafı Serdar Yıldırım, "Burada devamlı kaza oluyor. Caddede ışık, duba yok. Ben karşıda esnafım. Kaza burada gözümüzün önünde oldu. Taksi geldi, çocuklara vurdu. İki tane kardeşimiz vardı. Gece yarısı tekrar bir kaza daha oldu. İki tane çocuk vardı. Ambulans alıp hastaneye götürdü. Kafaları yarık bir durumdaydı. Burada bir önlem olmuş olsa kardeşlerimiz o duruma gelmeyecekti" diye konuştu. - İSTANBUL

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Bayrampaşa'da aynı yerde meydana gelen 2 ayrı kazada 4 kişi yaralandı Bayrampaşa'da aynı yerde meydana gelen 2 ayrı kazada 4 kişi yaralandı BABA VE OĞLUN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA BABA VE OĞLUN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA
Kaynak: İHA

Motosiklet, Bayrampaşa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bayrampaşa'da aynı noktada meydana gelen 2 kaza kamerada: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayrampaşa'da aynı noktada meydana gelen 2 kaza kamerada: 4 yaralı - Son Dakika
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