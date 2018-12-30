Son Dakika Haberleri: Bayrampaşa'da 17 Yaşındaki Taraftar Bıçaklanarak Öldürüldü

Bayrampaşa'da 17 Yaşındaki Taraftar Bıçaklanarak Öldürüldü

12 dakika önce

Bayrampaşa'da 17 yaşındaki taraftar bıçaklanarak öldürüldüCemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHAİstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup'ta Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında oynanacak maç öncesi çıkan kavgada Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel (17) bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Bayrampaşa'da 17 Yaşındaki Taraftar Bıçaklanarak Öldürüldü, System.String[]
Bayrampaşa'da 17 yaşındaki taraftar bıçaklanarak öldürüldü

Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHA

İstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup'ta Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında oynanacak maç öncesi çıkan kavgada Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel (17) bıçaklanarak hayatını kaybetti. İki takım arasındaki mücadele, yaralanan taraftarın hayatını kaybettiği haberi stada ulaştıktan sonra tatil edildi.

Bayrampaşa Stadı'nda oynanacak Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor karşılaşma öncesi, maça gelen Küçükköy taraftarları ile Yıldırım Bosnasporlular arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada bıçaklar kullanıldı. Kavgada Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel (17) bıçaklanarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yücel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan 14.30'da başlayan mücadele devam ederken, genç taraftarın ölüm haberi stadyuma ulaştı. Statta ölüm haberinin ardından çıkan olaylar nedeniyle karşılaşma tatil edildi. Hayatını kaybeden 17 yaşındaki taraftarın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 06:04 Kaynak: DHA

Küçükköy, Bayrampaşa, Güncel
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