Bayrampaşa'da 190 bin lira değerinde giyecek çaldığı öne sürülen 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bayrampaşa'da, kendilerini nakliyeci olarak tanıtarak, bir tekstilcinin toplam 190 bin lira değerindeki giyim eşyasını kamyona yükleyip kaçtığı iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, iş insanı M.Ç.'nin kendilerini nakliyeci olarak tanıtan bazı kişilerce dolandırıldığı ihbarında bulunması üzerine harekete geçti.

Yapılan incelemede, M.Ç'nin tekstil ürünleriyle dolu çuvalları bir adrese götürmeleri için anlaştığı 5 şüphelinin, çuvalları kamyona yükledikten sonra başka bir adrese giderek, ortadan kaybolduğu anlaşıldı.

Polis tarafından incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin, çuvalları kamyona yükledikleri ve başka bir adrese doğru hareket ettikleri anlar yer aldı.

Aracın plakası üzerinden araştırmasını sürdüren ekipler, kimlikleri tespit edilen şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan eşyaların da eksiksiz olarak ele geçirildiği ve iş insanına iade edildiği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'sinin savcılıkça serbest bırakıldığı, Ömer İ.'nin (28) tutuklandığı, Tayfun D. (24) ile Murat Ç'nin (29) adli kontrol şartıyla salıverildiği bildirildi.