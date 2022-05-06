Bayrampaşa'da 2 aracın arasında sıkışan sürücü yaralandı - Son Dakika

Bayrampaşa'da 2 aracın arasında sıkışan sürücü yaralandı

İSTANBUL - Bayrampaşa'da kamyonun arka kapağını kapatan sürücüye, geri gelen hafif ticari araç sürücüsü çarptı. Araçların arasında sıkışarak yaralanan kamyon sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Bayrampaşa Terazidere Mahallesi 29 Ekim Caddesi üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 34 GN 233 plakalı kamyonun sürücüsü Adil Üstün, aracının arka kapağını kapatmaya çalışıyordu. O sırada 34 FS 5218 plakalı Fiat Doblo aracın sürücüsü Bayram Akçan, kasası ekmek dolu olan fırın aracıyla geri gelmeye başladı. Akçan, kamyonun arkasında duran Üstün'ü fark etmeyerek iki aracın arasına sıkıştırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise konuyla ilgili çalışma başlattı.

Yaşananları anlatan görgü şahidi Mustafa Aldemir, "Kamyon şoförü arkadaş, kamyonun arkasında kapağı kapatıyordu. O esnada fırıncı arkadaş da belirsiz bir sebeple bir anda kamyoncu abiyi araya sıkıştırdı. O da baya bir kötü duruma geldi. Birden geri gelmeye başladı. İşte orada kamyoncu abi sıkıştı. Vallahi kamyoncu abinin durumu pekiyi değildi. Abinin vücudunda yaralar falan vardı. Kaburgaları kırılmıştı büyük ihtimalle" dedi.