Bayrampaşa'da 2 kapkaççı 20 farklı kamera incelemesi sonucu yakalandı - Son Dakika

İstanbul Bayrampaşa'da kapkaç olayına karışan yabancı uyruklu 2 kişi, polis ekiplerinin 20 farklı güvenlik kamera kaydı incelemesinin ardından kıskıvrak yakalandı.

Olay, 21 Eylül günü Terazidere Mahallesi Karasu Sokak'ta saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu 3 şüpheli ilçe genelinde gezerek gözüne kestirdikleri kişileri takip ediyordu. Şüphelilerden biri Karasu Sokak üzerinde elinde telefonuyla yürüyen bir kişiyi gördü. Şüpheli kendisine doğru yürüyen kişinin elindeki cep telefonunu alarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Cep telefonu çalınan kişi, kapkaççıyı bir süre kovalasa da yakalamayı başaramadı.

Bayrampaşa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ihbar üzerine kapkaççı ve beraberindekileri yakalamak için harekete geçti. Ekipler cep telefonu çalınan kişinin ifadesine başvurdu. Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameraları tek tek incelendi. 20 farklı kamera çalışmasında şüphelilerin 3 kişi olduğu ve beraber hareket ettiği tespit edildi. Çalışmalar sonucunda şüphelilerden Ahmet El Abdullah ve İbrahim El Abdullah kıskıvrak yakalandı. Diğer şüphelinin yakalanması ile ilgili çalışmalar sürüyor.

Kapkaç anı kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelilerden birinin kapkaç olayını gerçekleştirmesi ve kaçması görülüyor. Cep telefonu çalınan kişi bir süre peşinden koşuyor. Olayın ardından şüpheliler başka bir noktada bir araya geliyor. - İSTANBUL