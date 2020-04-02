Bayrampaşa'da 20 binin üzerinde sertifikasız maske ele geçirildi - Son Dakika

Bayrampaşa'da polis tarafından sahte maske üretilen atölyeye düzenlenen baskında 20 binin üzerinde sertifikasız maske ele geçirildi.



Edinilen bilgilere göre, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınını fırsat bilerek sahte maske üretenlere yönelik denetimlerini sıklaştıran Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa Mahallesi'nde bir tekstil atölyesinde sertifikasız maske üretildiği bilgisine ulaştı. Söz konusu atölyeye yapılan operasyonda 20 bin 650 adet satışa hazır maske ve maske dikiminde kullanılan 22 dikiş makinesi ele geçirildi. İş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı. Ruhsatsız ve izin belgesiz üretim yaptığı belirlenen iş yeri Bayrampaşa İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. Operasyonda ele geçirilen 20 bin 650 sertifikasız maske ise İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - İSTANBUL