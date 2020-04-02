Bayrampaşa'da 20 binin üzerinde sertifikasız maske ele geçirildi - Son Dakika

Bayrampaşa'da 20 binin üzerinde sertifikasız maske ele geçirildi

İSTANBUL - Bayrampaşa'da bu sabah polis tarafından sahte maske ürettiği belirlenen bir atölyeye baskın düzenledi. Operasyonda 20 binin üzerinde sertifikasız maske ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre; dünyayı etkisi altına alan KOVİD-19 salgınını fırsat bilerek sahte maske üretenlere yönelik denetimlerini sıklaştıran Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa Mahallesi Cumhuriyet bir tekstil atölyesinde sertifikasız maske üretildiği bilgisine ulaştı. Söz konusu atölyeye yapılan operasyonda atölyede 20 bin 650 adet satışa hazır maske, maske dikiminde kullanılan 22 dikiş makinesi ele geçirildi. İş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı. Ruhsatsız ve izin belgesiz üretim yaptığı belirlenen iş yeri Bayrampaşa İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Operasyonda ele geçirilen 20 bin 650 sertifikasız maske İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İstanbul polisi, korona virüs salgınını fırsata çevirmeye çalışan "merdiven altı" tesislere ve kayıt dışı işletmelere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.