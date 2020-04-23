BAYRAMPAŞA'DA 23 NİSAN COŞKUSU - Son Dakika

Buse PEHLİVAN/ BAYRAMPAŞA'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Saatler 21.00'i gösterdiğinde hep bir ağızdan İstiklal Marşı okunurken, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de selam durarak, marşa eşlik etti.