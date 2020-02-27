Bayrampaşa'da 28 Şubat postmodern darbesi konuşuldu - Son Dakika
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Bayrampaşa'da 28 Şubat postmodern darbesi konuşuldu

6 saat önce

Bayrampaşa Belediyesi'nin düzenlediği 'Türkiye'nin Kara Lekesi 28 Şubat' isimli seminerde konuşan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Allah bir daha bu ülkeye 28 Şubat kararları gibi bir karar aldırmayı nasip etmesin" dedi.

Bayrampaşa'da 28 Şubat postmodern darbesi konuşuldu, System.String[]

Bayrampaşa Belediyesi'nin düzenlediği 'Türkiye'nin Kara Lekesi 28 Şubat' isimli seminerde konuşan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Allah bir daha bu ülkeye 28 Şubat kararları gibi bir karar aldırmayı nasip etmesin" dedi.


Bayrampaşa Belediyesi 28 Şubat postmodern darbesinin yıl dönümünde, 'Türkiye'nin Kara Lekesi 28 Şubat' isimli seminer düzenledi. Bayrampaşa Belediyesi hizmet binası Kültür Salonunda gerçekleştirilen seminerde AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı, Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Nida Kırömeroğlu konuşma yaparak 28 Şubat sürecinin bilinmeyenlerini anlattı. Seminere Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ile birlikte çok sayıda davetli katıldı.


"Allah bir daha bu ülkeye 28 Şubat kararları gibi bir karar aldırmaya nasip etmesin"


Seminer öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Bugün postmodern darbenin 27. yılını bitiriyoruz. Geçmişe baktığımız zaman tabi ki 28 Şubat kararları alındığı zaman Türkiye'de neler oldu? Bir iktidarın nasıl indirildiğini, paletli tankların nasıl yürütüldüğünü, imam hatipte okuyan kızlarımızın başlarının nasıl açıldığı, üniversitelere giden bütün kızlarımıza podyuma dahi çıkarmalarını nasıl engellediklerini, iltica iltica diye bir takım paranoya ile hareket eden bir kesimin bir siyasi partiyi nasıl yönetimden düşürdüklerini, hatırlıyorum da üzüntümün ne kadar yüksek olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum. Allah bir daha bu ülkeye 28 Şubat kararları gibi bir kararları aldırmaya nasip etmesin" dedi.


" Necmettin Erbakan'ın o gün söyledikleri bugün gerçekleşiyor"


Merhum Necmettin Erbakan'la ilgili konuşan Başkan Aydıner, "O zamanın başbakanı merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızın Türkiye'de özellikle başta Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi olmak üzere bütün kurumları ayağa kaldırdığı ve bu kurumların ayağa kalkmasıyla da bir takım mihraklarında buna dayanamayıp artık düğmeye basıp bu iktidarın mutlaka indirilmesi kararını verdikleri bir zaman diliminde 28 Şubat kararları ortaya çıktı. Muhterem Erbakan hocamızı rahmetle anıyoruz, mekanı cennet olsun. O gün onun söylediklerinin tamamı bugün gerçekleşiyor. Dünyadaki siyonizmin neler yaptığı ve neler yapmak istedikleriyle ilgili hocamızın bize vermiş olduğu derslerin nihayetinde bugün şunu anlıyoruz. Hocam bundan 30 sene, 40 sene önce 28 Şubat kararları olmadan öncede bugün Türkiye'de gerçekleşecek olan olayların analizini çok iyi yapmıştı" diye konuştu. - İSTANBUL

Atila Aydıner, Bayrampaşa, 28 Şubat, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:20 Kaynak: İHA
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