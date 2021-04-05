Son dakika haberi! BAYRAMPAŞA'DA 3 EV VE 1 İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Son Dakika

BAYRAMPAŞA'da 3 ev ve 1 iş yerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların adreslerine düzenlenen baskında çalıntı olduğu tespit edilen 2 adet kol saati ele geçirildi. S.A. serbest bırakılırken, S.G. ve Ö.P. tutuklandı. Şüphelilerin hırsızlık amaçlı adreslere girme anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Bayrampaşa'da 3 ev ve 1 iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 3 kişi bulundukları adreslere düzenlenen baskında yakalandı. Bayrampaşa'da polis ekipleri 3 ev ve 1 işyerinde hırsızlık yapıldığı ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler, hırsızlık yapılan adreslerde inceleme başlattı. Polis, güvenlik kameralarını izleyerek zanlıların araçla gelip hırsızlık yaptığını ve bu kişilerin içerisinde bir kişinin ensesinde "KING" dövmesi bulunan S.G. olduğunu ve yanındakilerinde S.A. Ö.P. isimli kişiler olduğunu tespit etti.

Dün şüphelilerden S.G. isimli kişi Esenyurt'ta rezidansta, S.A. isimli kişi yine Esenyurt'ta ve Ö.P. isimli kişiyse Gaziosmanpaşa'da bulunan adreste yakalandı. S.G.'nin Esenyurt'ta adresinde yapılan aramada, çalınan eşyalardan 1 adet kol saati ve 1 adet ruhsatsız tabanca ile 31 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca, Ö.P.'nin ikametinde yapılan aramada çalınan eşyalardan 1 adet kol saati ve Ö.P.'nin emniyette yapılan sorgulamasında, cezaevi firarisi olduğu ve 'Kasten Öldürme" suçundan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

ADRESLERE GİREN HIRSIZLARI GÜVENLİK KAMERASI ANBEAN GÖRÜNTÜLEDİ.

Öte yandan hırsızlık şüphelilerinin 4 ayrı adrese girme görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, zanlıların bir eve pencereyi açarak içeriye girdiği görülürken bir başka adresten ise ellerinde televizyon ekranıyla çıktığı görülüyor. Hırsızlardan birisinin yine bir dairenin kapısına gelerek içeriye girmeye çalıştığı de kameralarca görüntülenirken, hırsıların olay yerini araçlarıyla terk ettiği görülüyor.

Gözaltına alınan şüpheliler dün adliyeye sevk edildi. Zanlılardan, S.A. serbest bırakılırken, S.G. ve Ö.P. isimli kişiler ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.